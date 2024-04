A régió egyik legnagyobb könyváruháza, a megyei kulturális életben is fontos szerepet betöltő Géniusz könyváruház is készül a magyar költészet napjára: a miskolci Széchenyi utcán található áruházban elhelyeztek egy nagyméretű táblát. Április 11-én minden betérő érdeklődőtől és vásárlótól azt kérik, hogy osszák meg kedvenc versük, vagy idézetük egy-egy sorát, hogy a legszebb gondolatok minél több embert gyönyörködtessenek és inspirálhassanak. A Géniusz erre az alkalomra készített egy összeállítást is a legszebb szépirodalomi és verses kötetekből.