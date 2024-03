Wagner-estre hívta Miskolc komolyzenei együttese a Szimfonikus bérlet-sorozatban, a Művészetek Házába. A szerző élettörténete szakaszaival ajánlották a zenei programot az érdeklődők figyelmébe. Richard Wagner volt a romantikus német színpad legjelentősebb, legnagyobb hatású muzsikusszemélyisége, akinek művészetében a század gondolatvilága egyesült a múlt eszményképeivel, nem kevésbé a hagyományok erejével.

Kaland és regény

E káprázatos életmű megannyi fejezeténél már csak a személyes életút mondható kalandosabbnak és regényesebbnek: példaként, A bolygó Hollandit az Északi-tengeren megtett, viharos hajóút ihlette; egy évtized múltán pedig elfogatóparancs lett a drezdai forradalmár Wagner „jutalma”, és megmenekülésében a barát Liszt Ferenc vált legfőbb segítőjévé, ahogy művészetének népszerűsítése terén is. Még később Wagner feleségül vette Liszt egyik leányát. Fő művének, A Nibelung gyűrűje címet viselő, négy estét betöltő zenedrámaciklusnak az ősbemutatója (Bayreuth, 1876) viszont már a nemzetközi társadalmi élet elit eseményének számított: azon megjelent a német és a brazil császár is, így a komponista büszkén mondhatta el az alábbiakat: „Régen a művész szolgálattevőként udvarolta körül a császárokat és fejedelmeket, most viszont, első alkalommal, a császárok és fejedelmek zarándokolnak el a művészhez” – idézi a Miskolci Szimfonikus Zenekar a szerzőt.

A fő darab

A teljes Nibelung gyűrűje-ciklus jelenleg a Magyar Állami Operaház műsorán is szerepel, Kovács János Kossuth-díjas karmester vezényletével. Horti Lilla és Kovácsházi István operaénekesek szintén a budapesti Wagner-előadások közreműködői – ők hárman itt voltak a miskolci Wagner-esten is. A Nibelung gyűrűje részletei mellett fölidéztek egy másik zenedrámát, a Trisztán és Izoldát is, míg a korábbi romantikus operák világát a Tannhäuser és a Lohengrin melódiái képviselték. A Wagner-est dirigense Kovács János volt.