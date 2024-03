A tárlat olyan alkotásokat mutat be, amik az ország különböző pontjairól érkeztek erre az alkalomra. A műtárgyak kiválasztása különböző múzeumok gyűjteményeiből történt: a Magyar Nemzeti Galériából, a Petőfi Irodalmi Múzeumból, a Kecskeméti Katona József Múzeumból és az egri Dobó István Vármúzeumból a Herman Ottó Múzeum mellett.

Sümegi György elmondta, a Miskolci Galéria igazgatójával, Kákóczki Andrással egy olyan tárlatot szerettek volna létrehozni, ami még nem volt. A címe: Hallgatnak a Múzsák? "A koncepciónk pedig az volt, hogy rajz és illusztráció, valamint rajz és irodalom kapcsolatát mutassuk be Szalay Lajos művészetében. A kiállítás zömét azok a képek adják, amiket ő maga rám bízva adományozott magyar múzeumoknak, mikor hazatelepült New Yorkból 1988-ban" – mondta a művészettörténész, aki tárlatvezetést is tartott a megnyitó után. Ott még az is elhangzott, hogy nem kisebb művész, mint Pablo Picasso fogalmazta meg Szalayról: "A világ következő legnagyobb grafikusa valószínűleg egy magyar."

Születésének 115. évfordulójára

A kiállításban látható egyedi tusrajzok az 1909-ben született, Kossuth-díjas Szalay Lajos legjelentősebb irodalmi illusztrációit mutatják be: például a Görög mitológiában, a Bibliában, a Don Quijotéban, a Faustban és a Karamazov testvérekben. Köszöntőt Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója mondott. A kiállítást Müller Péter Sziámi költő, dalszerző nyitotta meg, akivel a tárlatvezetés után Szabó Marcell beszélgetett a kreativitásról, a városról és a zenéről. A tárlat április 21-ig tekinthető meg.

A Petró-házban pedig állandó kiállítás látható Szalay Lajostól.