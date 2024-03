Ugyanekkor könyvbemutatót is tartott: a 2022-ben, 45 éves korában elhunyt költő posztumusz kötete a napokban jelent meg El sem kezdett versek címmel. A kötetet először Budapesten, a MissionArt Galériában mutatták be, most volt a miskolci rendezvény. A könyvet a szerző még életében állította össze, de csak most, márciusban látott napvilágot.

Kabai Lórántra emlékeztek

Fotó: Ádám János

A kiállításmegnyitóval egybekötött kötetbemutatón a kötetről és az elhunyt íróról Antal Balázs író, költő, kritikus, irodalomtörténész, Tellinger András, a kötet végleges formáját megálmodó grafikus, Kabai Zoltán író, költő és Lóri barátai beszélgettek. Az eseményen felvételről Kovács Vanda előadásában hallhattak a kötet verseiből.

A miértre nincs magyarázat

Antal Balázs a következő mondatokat írta a kötethez: "2022 áprilisában azzal az üzenettel kaptam kézhez e gyűjtemény kéziratát, hogy szerzőjük ezek után soha többé nem ír verset. Komolyan gondolta, de végül nevettünk. Nagyon. Nem hittem el, hogy ennyire rossz. De aztán igen, és még előtte a nevetés is abbamaradt. A miértre itt nincs magyarázat. És persze van, mert mindenben az van. Nehéz szavak sorakoznak e könyvben, váratlanok, idegenek, szótár után kiáltók. Másfelől kit érdekel a magyarázat. A képeket sem akarom a térképen elhelyezni, anélkül is minden ott van, ahova való. Minden, de nem mindenki. Van, ami visszavonhatatlan: többet már nem ír verset, nem fotózik, nem fest és van ennél rosszabb. Kabai lóránt 2018-tól kezdve írta és fényképezte e könyv anyagát, de a versekben régi versei szétszerelt szavait, sorait is fel lehet fedezni. Kétszer is kész minden. Új verset többé már nem ír. És van, ami ennél is sokkal rosszabb..."