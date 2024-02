Hosszú hónapos előkészületek és próbák előzték meg a premiert. Az ÓMI Zenés Színház ismét emlékezetes hétvégét szerzett az ózdiaknak. Egymást követő két napon állították színpadra az Abigélt, amelyet mindkét esetben zsúfolt telt ház kísért az Olvasó színháztermében. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő társulat ennél a darabnál dolgozott a legnagyobb létszámmal, hiszen a produkcióban több mint negyvenen vettek részt.

– Nagyon boldog vagyok, hogy a közönség ilyen jól fogadta ezt az előadásunkat is - nyilatkozta Béri László, az ÓMI Zenés Színház művészeti vezetője. - Az előkészületek sokáig tartottak, hiszen logisztikai szempontból nagyon bonyolult ennyi résztvevő programját összehangolni. Hangsúlyozni kell, hogy többségében amatőr színészekről beszélünk, akik az egyéb elfoglaltságuk mellett vállalták el a munkát. Én láttam azokat a dolgokat, amiket finomítanunk, csiszolunk kell, de nyilván ezt meg is fogjuk tenni.

Igazi összefogás

A társulat szempontjából az Abigél egyik legnagyobb hozadéka az összetartozás volt. A fellépők az előkészületek során is egységesek voltak, és minden szempontból tiszteletet mutattak egymás iránt.

– Csodálatos volt ez a hétvége, minden szempontból - tette hozzá Rási Zorka, az ÓMI Zenés Színház tagja. - Nekünk a legfontosabb a közönség visszaigazolása. Nekünk attól nem kell több, hogy sok munkaóra, szövegpróba, gyakorlás után azt látjuk, hogy tetszik az embereknek, amit csinálunk. Ezt az érzést nehéz leírni, felmelegíti a szívem, elérzékenyülök. Nagyon szeretem ezt csinálni, főleg úgy, hogy azt látom: mindenki beletette a szívét-lelkét.

Az Abigél sikere előrevetítheti, hogy nem feltétlenül ennyi volt az előadás története. Béri László bízik benne, hogy azok is láthatják még a darabot, akik ezúttal nem jutottak lehetőséghez. Emellett az ÓMI Zenés Színház társulata azt is tervezi, hogy a városhatáron kívül több helyszínen is bemutatják az előadást.