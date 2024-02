Miskolc inspiráló város

Búss Gábor Olivér, a mostani díjazott Miskolcon született. Először fotósként dolgozott, majd újságíró lett a Déli Hírlapnál, később az Észak-Magyarország napilapnál. Mint elmondta, 1998-ban olyan autóbalesete volt, ami sokáig ágyba kényszerítette.

„Akkor úgy éreztem, muszáj végeznem valamilyen tevékenységet. Elkezdtem hát leírni azokat a történeteket, amik nem hagytak békén. Kétféle műfaj foglalkoztat: a vígjáték és a horror. Az elsőt ismerhetik a tévénézők, hiszen annak idején az Üvegtigris forgatókönyvével teljesen ismeretlenül kerestem meg Rudolf Pétert, aki örömmel vette munkámat” – mondta a ma már forgatókönyvíróként számon tartott alkotó, akinek nevéhez kötődik még többek között A mi kis falunk, a Beugró, a Mindenből egy van, a Gólkirályság, a Doktor Balaton, a Drága örökösök és a Kölcsönlakás. Mindig miskolciként tekintett önmagára, sok munkájában jelenik meg a város, de Miskolc jellegzetes karakterei is alapul szolgáltak számos figurájához.

Komoly elismerésnek tartja

Nagyon meglepődött Búss Gábor Olivér, mikor felhívták telefonon, hogy ő kapja meg az idei Miskolci Múzsa díjat.

„Nagy élmény volt ez, egy ilyen napnak megvan a maga becsülete. Ez lesz a második kitüntetésem, az elsőt is Miskolctól kaptam: egy Nívódíjat, amire még most is büszke vagyok” – mondta, majd beszélt a forgatókönyvírói pályája elejéről.

„Középiskolában kaptunk egy könyvet, amiben leírták, hogy formailag milyen egy forgatókönyv, eleinte erre a szakirodalomra támaszkodtam a látott filmek mellett” – árulta el, mint ahogy azt is: további mozi- és tévéfilmeken dolgozik jelenleg is.

Ez a gála nem az a gála lesz

Egy nagyon különleges, beszélgetős gálaműsorral készülnek a szervezők a Miskolci Múzsa díj átadójára, ami most is a Miskolci Nemzeti Színházban lesz. A programot április 13-án, szombaton rendezik meg. Bánszki Attila elmondta, olyan országos hírű fellépők lesznek ott, akik miatt érdemes lesz eljönni erre a magas színvonalú kulturális műsorra.

Hozzátette, junior díjazottakat is kutatnak, akár középiskolákból, hiszen 2019-ben és 2020-ban már ebben a kategóriában is adtak díjat. „Nemcsak a testnek van szüksége felüdülésre, azaz wellnessre, hanem a léleknek is" – mondta a szobrot és egyben pénzjutalmat is átadó Bánszki Attila.