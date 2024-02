Hajdú László, a Tudomány és Technika Háza (TTH) tulajdonosa sajtótájékoztatón elmondta, élő zongoraszóval és bükki borászok finom boraival fogadják majd az előadások nézőit, így érdemes lesz fél órával kezdés előtt megérkezni. "Bízunk abban, hogy valódi közösség is kialakul a program látogatóiból. Az indíttatás az volt, hogy több művésznek, így például Harsányi Attilának is van előadása, amit Aradon lehet megnézni. Továbbá rengeteg fiatal tehetség van, akiknek a színház a normál működésen túl nem tud lehetőséget biztosítani a szereplésre. Valamint gondoltunk itt azokra a nagyágyúkra is, akik ritkán jönnek Miskolcra. Nemcsak magasra tettük a lecet, hanem ott is szeretnénk tartani" – mondta a tulajdonos.

Változatos előadások lesznek

A háromszáz férőhelyes színházteremben Harsányi Attila, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze és vendégei lépnek majd fel. "Első előadásunk április 15-én lesz, aminek egyetlen szereplője én leszek, a darab címe Rudolf Hess tízparancsolata. Díjak és elismerések követték ennek a pörgősre szerkesztett drámának a 2008-as bemutatóját. A tizenöt év alatt nyolcvan előadást megélt darab eredetileg az Aradi Kamaraszínházban készült, de megjárta már Bukarestet és Budapestet is. Április 29-én Jordán Tamás jön Miskolcra: egy stand-up estet elegyít a versmondással. Az előadás címe A széllel szembe. Május 6-án Laár András Már majdnem az, de még nem című estjén több szerepben is megmutatkozik: lesz költő, Besenyő Pista bácsi és Edebede bácsi. Május 13-án különleges improvizációs esten működnek közre a Miskolci Nemzeti Színház művészei. Ennek témája a helytörténet lesz, amit a miskolci közönség annyira szeret: rejtélyek, bűntények és legendák sora egy előadásban Háttérsztorik címmel, amiből sorozatot szeretnénk majd. Az utolsó pedig május 27-én lesz Hegedűs D. Gézával Hallgatni akartam címmel – sorolta a TTH színpad művészeti vezetője, aki hozzátette, az előadások minden esetben este 7 órakor kezdődnek. – Fontos, hogy az előadók közel kerüljenek a közönséghez, hogy lehessen kérdezni tőlük, beszélgetni velük akár az előadás után. Bízom abban, hogy ez a hely nagyon jó lesz."

Újra a kultúra magyar városa legyen Miskolc

A kezdeményezés ötletgazdái biztosak voltak abban, hogy konszenzusos alapon jöhet létre az új színházi közösségi tér, így felkeresték Varga Andreát, Miskolc város alpolgármesterét, aki az ügy mögé állt. "2008-ban Miskolc megkapta a Kultúra magyar városa díjat. Szeretnénk, ha újra ezzé válna a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vármegyeszékhely. Magántőkével, személyes indíttatásból és művészi kvalitásokkal ez lehetséges is. Ennek a városnak szüksége van ezekre a kezdeményezésekre és kulturális értékekre. A Tudomány és Technika Háza már ma is a kultúra kiindulópontja, úgyhogy köszönjük és támogatjuk a létrejövő projektet" – mondta.

A sokszínűség megtartóerő

A programsorozat létrehozói megkeresték Béres Attilát is, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatóját, aki örömmel üdvözölte a kezdeményezést. "Végtelenül sikeres lehet ez a történet. Ahol színház születik, ott alapvetően megtartóerő születik. Ha valakinek van munkahelye egy városban, attól még nem biztos, hogy ott is marad életvitelszerűen, hiszen ha ott nincs mit csinálnia szabadidejében, akkor máshová fogja húzni a szíve. Nagyon fontos tehát, hogy alternatívát biztosítson egy város a lakosainak, hogy a szürke hétköznapokból kitörhessenek. Erre Miskolc képes, és hiszem, hogy minél több színház van egy városban, annál jobban kiegészítik egymást" – mondta az igazgató, aki hozzátette, Harsányi Attila a Miskolci Nemzeti Színház egyik legfontosabb színművésze, utalva ezzel arra, hogy a TTH színpad szakmailag jó kezekben van.