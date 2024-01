Hontvári Gábor dirigálásával egy különleges estében lehet része a komolyzene rajongóinak. Ravel Bolerójának témáját szinte mindenki ismeri, de emlékezetes darab az ütőhangszeresek számára is, hiszen a kisdob végig ugyanazt a ritmust játssza. Csemiczky Miklós meglepetéssel, egy ősbemutatóval készül a koncertre. A miskolci közönség személyesen is ismerheti, hiszen a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Karának docenseként is tevékenykedett. Zárásként egy nagy klasszikus hangzik el, Brahms 3. szimfóniája.

A program:

Danubia Zenekar

Vezényel: Hontvári Gábor

Ravel: Bolero

Csemiczky Miklós: Négy szimfonikus etűd

Brahms: 3. F-dúr szimfónia