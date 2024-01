Ki ne ismerné Maurice Ravel Bolero című művét, ami főként az ütősök számára jelent kihívást, hiszen a cirka tizenöt perces darabban végig ugyanazt a ritmust kell játszaniuk, ami óriási koncentrációt igényel. Ezt a darabot Ravel eredetileg valóban negyedórásnak komponálta, de Arturo Toscanini vitte sikerre, mikor felgyorsította. A Bolero előadásának ideje ekkor nem töltött ki tizennégy percet, amit a szerző rosszallóan szóvá tett egy anekdota szerint.

Az együttesről

A Danubia Zenekar 1993-ban alakult, hazai és európai fesztiválokon egyaránt fellépnek. A zene a szenvedélyük, amiáthatja egész életüket. Szeretnék, ha lángolásuk minél több emberhez eljutna, és minél többen válnának a klasszikus zene rabjává. Nem áll távol tőlük a kortárs zenei darabok műsorra tűzése sem, így mutatták most be Csemiczky Miklós Négy szimfonikus etűd című művét. A szerzőt személyesen is ismerheti a közönség, hiszen a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának docenseként is oktatott. Zeneszerzői tevékenységéért 1986-ban Erkel Ferenc-díjat, 1996-ban Bartók-Pásztory-díjat kapott, 2020-ban pedig Magyarország Érdemes Művésze kitüntetésben részesült.

A hangverseny zárásaként egy nagy klasszikus hangzott el: Brahms 3. szimfóniája. Az est karmestere Hontvári Gábor volt.