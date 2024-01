Mikita Gábor színháztörténész Páholynyitogató című ismeretterjesztő előadás-sorozatában jelentős évadokat és az azokhoz kötődő legendás színházi személyiségeket emel ki, a primadonnakultusz kulisszatitkaitól kezdve az 1980-as évek nagy formátumú korszakáig. Az eseménysorozat a Miskolci Nemzeti Színház 200 éves évfordulójának alkalmából valósul meg. Az első előadás a „Mit álmodtak a színésznők?” címet kapta. A primadonnák, valamint maga a köréjük fonódó kultusz álltak az előadás középpontjában.

Azért is érdekes választás, hiszen a színházban a színésznők mindig a legvarázslatosabb, a legizgalmasabb, legkülönlegesebb szereplők, de magát a korszakot is nagyon jól mutatja, a 19. század fordulóját, illetve a század első évtizedeit

– mondta el Mikita Gábor.

„Akkoriban a repertoár nagy százalékát a zenés darabok adták, mellette pedig voltak vígjátékok, bohózatok is. A zenés műsorok sztárja pedig a primadonna volt.”

Az előadás Déryné Széppataki Róza bemutatásával kezdődött. A vándorszínészet legnépszerűbb színésznője, első opera-énekesnője volt. Tanulói évei után tehetségét Miskolcon bontakoztatta ki. Majd Blaha Lujza történetét ismerhették meg az érdeklődők. A „nemzet csalogányának” neve összeforrott a népszínmű világával, amely a XIX. század második felétől a magyar színház vezető zenés műfaja volt, de ő volt az első operettsztárunk is. A városban is nagy népszerűségnek örvendett. 1903-ban a korszerűsített Miskolci Nemzeti Színházat ő nyitotta meg játékával. A színésznők mellett pedig a szoknyakultusz, a primadonnaháború is előtérbe került, valamint az érdeklődők azt is megtudhatták, miért voltak annyira oda a diákok a művésznőkért.