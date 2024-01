Jó döntést hoztak a karmester, az énekesek, a táncosok és a műsorvezető személyét illetően is, éppúgy, mint a darabok összeállításában. Szászné Pónuzs Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője elmondta, a siker titka minden választás komplexitásában rejlik. „A zeneművek felét a japán karmester, Kanai Toshifumi ajánlotta, a másik felét mi. De az is újdonság volt, hogy egyáltalán ő dirigálta az együttest. Ő visszajáró karmestere a zenekarnak, hiszen hosszú évtizedekig az volt a szokás, hogy a művészeti vezető látja el ezt a feladatot” – mondta az ügyvezető, aki hozzátette, a háziasszony, Becze Szilvia személye is hiteles műsorvezetést eredményez minden alkalommal, hiszen óriási rutinja van a szakembernek. Leghamarabb a miskolci helyszínek jegyei keltek el.

„A Miskolci Nemzeti Színházba hirdettük meg két újévi koncertünket a hagyománynak megfelelően. Ide szinte minden jegyet már a harmadik napon elkapkodtak. Sőt, pótszékeket is be kellett tennünk. De szintén telt házas volt az emődi és a felsőzsolcai hangversenyünk is. Ez utóbbi helyszínen most zenélt másodszor az együttes, hiszen nyáron egy filmzenei koncertet adtunk ott, és annak sikerén felbuzdulva a polgármester azt kérte, hogy vigyük oda újévi előadásunkat is. Mindketten bízunk abban, hogy ez hosszabb távú együttműködés lesz” – állapította meg Szászné Pónuzs Krisztina.

A kemény mag

Az első újévi hangverseny idén is Emődön volt.

„Bevált az a forgatókönyv, hogy a főpróbát nem a színházban tartjuk. A közönség mindenhol nagyon lelkes, és bár az újévi hangversenyek hallgatósága kicsit más jellegű, mint a bérletes hangversenyeké, szívesen várják a dalokat és a gyönyörű ruhákban fellépő táncosokat is – mondta, majd hozzátette, a Miskolci Szimfonikus Zenekar közönségét a DVTK-szurkolókhoz tudná hasonlítani. – Van egy kemény mag, amelyik országszerte követ bennünket, bérletes hangversenyeinken pedig megszoktuk, hogy ők nagyon jó támogatók” – zárta gondolatait az ügyvezető.