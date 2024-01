Hagyomány, érték, identitástudat

„A magyar kultúrának a megünneplése, az évfordulókon való részvétel, szereplés mindig feleleveníti a nemzeti hagyományainkat, értékeinket, szokásainkat, mindezzel erősítjük a haza iránti szeretetünket, identitástudatunkat. Nagyon fontos, hogy mindezt a következő generációnak mi könyvtárosok tovább tudjuk adni. Akár egy személyes rendezvény alkalmával, vagy akár a könyvek által.” – emelte ki Dávidné Szekeres Szilvia.

A részvevőket Varga Andrea alpolgármester is köszöntötte, aki elmondta, hogy a magyar kultúra napja mindig is nagy jelentőséggel bír a számára. „Talán nem véletlen, hogy alpolgármesterként a kulturális terület felügyeletét is én kaptam. Nagyon nagy örömmel tettem ezt, és én valóban hiszek benne, hogy a kultúra várost épít” - hangsúlyozta az alpolgármester.

Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere. Fotó: Bujdos Tibor

Kultúra a könyvtárban

Január 23-án délután a gyerekeknek szeretnének kedveskedni a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban. A Mesebirodalomban a magyar népmesekincs legszebb darabjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők, délután Nagy Ervin és Péterfy Gergely beszélgetőkönyvének bemutatójára is sor kerül. A Jászai Mari-díjas színművészt Varga Edit újságíró, szerkesztő-műsorvezető kérdezi majd, a beszélgetés után pedig Nagy Ervin dedikálja is a könyvet. A magyar kultúra napi programok zárásaként január 25-én, csütörtökön a Miskolci Nemzeti Színház művésze, Rudolf Szonja lesz a könyvtár vendége.