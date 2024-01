2014-ban azzal a céllal indították különleges hangversenysorozatukat a miskolci szimfonikusok, hogy zenei nevelést biztosítsanak a tehetséges fiataloknak a színpadi fellépések által. Az est karmestere Derecskei András volt. Az Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese elmondta, az intézményben számos hangszeren lehet megtanulni játszani. "Több mint húszféle lehetőség van: többek között zongora, hegedű, gordonka, fuvola, furulya, gitár, de kórusnak és többféle kamaraegyüttesnek is tagja lehet, aki szeretne, még csengettyű együttesünk is van. A mostani hangversenyen igazán színvonalas produkciókat válogattak össze tanáraink, így fellépett a Miskolci Szimfonikus Zenekarral kórusunk és vonószenekarunk mellett tizenhat szólista is" – mondta el Bódi-Máté Ágnes, aki hozzátette, óriási élmény volt a növendékek számára egy ekkora zenekarral színpadra lépni.

"Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy ilyen élettapasztalat is áll a háta mögött, ráadásul ilyen fiatalon. Nagy kihívás is volt ez nekik, hiszen a helyszín is újdonságként hatott. Nem szoktunk fellépni a Művészetek Házában, habár rengeteg programon megmutathatja tehetségét a mintegy ezerkétszáz gyermek, aki nálunk tanul. Természetesen sokan vannak közülük, akik nem készülnek zenei pályára, csak gazdagabbak szeretnénk lenni a zene világával."

Van, aki többféle hangszeren is tanul

Az egyik leendő zongoraművészt meg is kérdeztük, hogy miért választotta a zenetanulást.

"Most zongoráztam és énekeltem Nagy Anna Zsófiával, de hegedülök is és tanultam fuvolázni is, amit most hat év után abbahagytam, mert idén már nem fért bele az időmbe és energiámba – mondta el a tizenhat éves Gyurján Lujza, akiben hetedikben fogalmazódott meg, hogy szeretne énekelni is a hangszerek mellett. – Úgy érzem, ez a legőszintébb megnyilvánulási forma. Alapvetően zenész családból származom, a hegedűt például édesanyám miatt kezdtem tanulni, mert ő brácsaművész. A fuvola megszólaltatásába a zeneszerzés miatt szerettem volna belekóstolni, de elsőként a zongorát választottam a Fazekasban" – árulta el a diák, akit még a reál tantárgyak is érdekelnek, miközben országos versenyen dobogós helyezést ér el.