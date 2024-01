Három kiállításból állította össze a mostani tárlatot az Észak-Keleti Átjáró Egyesület az avasi kilátóban. A fotókiállítás 60 darabja augusztus 20-ra készült, a kilátó 60 éves születésnapjára.

De kiállításra kerültek kis makettek és különböző táblák is a 2022-es Utánam srácok a Kilátóban projektből, amely a Miskolci Galériában és a Széchenyi utca több üzlethelyiségében is látható volt korábban. De látható volt az a 6 roll up is, mely egy 2022-es kiállítás darabjaként készült még el.