„Magyarok a Kárpát-medencében” címmel tartotta meg irodalmi és zenés előadását Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas Érdemes művész és Kiss Tivadar operaénekes, a Magyar Állami Operaház művésze a Rendezvényközpontban. Az est folyamán a fellépők a honfoglalástól napjainkig tartó időszakot mutatták be, hogy történelmünk folyamán milyen ikonikus költőink és zeneszerzőink alkottak.

Megzenésített versek

Válogatást hallgathattak meg több nagy magyar költő művéből, illetve megzenésített versek és dalok csendültek fel. Benkő Péter előadásában elhangzott többek között Wass Alberttől a Hontalanság hitvallása és az Üzenet haza című vers, Petőfi Sándortól A négyökrös szekér, A XIX. század költői, valamint a Reszket a bokor című vers.

Emellett például József Attilától és Tóth Árpádtól is elszavalt egy-egy verset. Kiss Tivadar egyebek mellett elénekelte a Rózsalevél és a Rákóczi megtérése című dalt, illetve elhangzott a Bánk bán című opera legismertebb dala, a Hazám, hazám is - számolt be róla Mezőkövesd honlapja.