A 2023-as nyara nagyon sűrűre sikerült a fiatal, feltörekvő miskolci zenekarnak. Az eredeti és figyelemfelhívó nevet viselő Tisztakosz zenekar öt éve létezik, de két éve indult be igazán a koncertezés és kezdte kiforrni magát az a zenei stílus, amelyet pontosan meghatározni nem tudnak, de szeretnek és a közönség is vevő rá.

Koncerten a Tisztakosz

A zene az kell című podcastben vendégeink voltak tavaly a fiúk és beszéltek arról, hogy mikén látják az eddig megtett utat és milyen terveik vannak a jövőre nézve. Most arra kértük a fiúkat, hogy értékeljék a tavalyi évüket és avassanak be: most, hogyan állnak az idei év tervei.

Mozgalmas időszak

„Az 2023-as év volt eddig messze a legmozgalmasabb időszak számunkra. Tavasszal és nyáron teljes gőzerővel koncerteztünk, kipróbáltuk magunkat több magyar városban, de emellett külföldön is jártunk, ami szintén hatalmas élmény és tapasztalatszerzés volt. Októberben kiadtuk első nagyobb hosszúságú hanganyagunkat, ami 9 korábban megírt dalunkat tartalmazta. A stúdiómunkálatok és a koncertszervezés mindezek ellenére természetesen nem állt le; kisebb pihenő után szeretnénk teljes gőzzel indítani 2024-et. Újabb felvételek készülnek, amiket nem sokára hallhat a közönségünk, és minden eddiginél nagyobb szabású műsorral is készülünk a következő szezonra!” - osztották meg velünk.