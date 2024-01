Kikötésre felkészülni! Új magyar drámák a láthatáron! címmel kulturális programsorozat indult a DOKK Humánkikötőben. Nagy Krisztinát, a program egyik szervezőjét kérdeztük az újonnan induló kezdeményezésről.

Honnan jött az ötlet, hogy kortárs magyar drámákból felolvasószínházi estet szervezzenek?

A Fiatal Drámaírók Háza indította el az úgynevezett Okuláré projektet, ami egy nemzetközi felolvasószínházi sorozat, ebbe a programba kapcsolódott be a Montázs Egyesület miskolci helyszínként. Az egyesület székhelye a DOKK Humánkikötő adott otthont az eseménynek, első alkalommal tavaly decemberben. A program lényege, hogy fiatal drámaírók számára nyújtson lehetőséget a bemutatkozásra. Kéthavonta lehet az egyfelvonásos drámákat „jeligés” nyílt pályázaton benyújtani, amelyeket felolvasószínházi estek keretein belül láthatja majd a közönség.

Az estek során három egyenként negyedórás, egyfelvonásos szöveg hangzik el, majd a jelenlévő szerzők, előadók és a közönség részvételével közösségi szövegfeldolgozás következik. Mindezeken kívül minden héten online kurzus keretein belül találkoznak a világ minden tájáról - többek között Japánból, Zürichből és Bécsből - a szakemberek, és ötleteket, tanácsokat adnak az alkotóknak. A szövegek végigbeszélése mindig izgalmas, hiszen mindenkinek mást és mást nyújthat egy ilyen alkotás. Az írások sok esetben a jelenkor helyzetét jelenítik meg, aktualitásokat dolgoznak fel, tele allegóriákkal, metaforákkal. Ezek után kapnak egy hetet a szerzők, hogy a hallott instrukciók alapján tudjanak dolgozni a művön, majd az „utolsó fordulóból”, ami szintén online zajlik, a zsűri döntése alapján csak 3 mű juthat tovább. A verseny végén a dobogós helyezettekből egy felolvasószínházi est keretein belül kerül ki a nyertes pályamű. A legjobbak bekerülnek a „keringés 21 kortárs magyar dráma” című kötetbe, amely a Fiatal Drámaírók Háza gondozásában jelenik meg minden évben.

Nagy Krisztina, a Montázs Egyesület programjainak egyik szervezője.

Fotó: Ádám János

Az online kurzusok, tanácskozások során az angol a közös nyelv?

Nem, erre nincs szükség, hiszen elsősorban külföldön élő magyarok vesznek részt ezeken a kurzusokon, ebből is látható, hogy mennyi hazánkon túl élő magyar közösség van, aki szereti a kultúránkat, és érdeklődik a kortárs magyar irodalom iránt. A külföldön lévő alkotók olyan lehetőséget tudnak ezáltal megragadni, amivel tudnak kapcsolódni az anyaországuk kultúrájához. Megfelelő hely hiányában érdekesség, hogy sokszor magánlakásokban, kávéházakban zajlanak ezek a felolvasóestek. A küldetése a programnak nemcsak a drámaírás vagy a színházi élmények fogyasztása, hanem a közösségfejlesztés is, ami túlmutat Miskolc, sőt Magyarország határain is. A Montázs Drámapedagógia és Közművelődési Egyesület teljes mértékben tud kapcsolódni ehhez az üzenethez, hiszen azt valljuk, ha kultúrát szeretnél fogyasztani magas színvonalon, akkor ahhoz megfelelő tér is kell. Erre ad lehetőséget a Dokk Humánkikötő, amely a Vasgyár utcában, Miskolcon egy 1900-as évek elején épült polgári épületben található. A 2018-ban teljes felújításon átesett épület egy jól felszerelt 60 négyzetméteres színházi térrel is rendelkezik, ami alkalmas a rendezvény befogadására.

Kiket várnak a rendezvényre, mikor lesz a következő alkalom?

Bárkit, aki szeretne kortárs drámákat hallgatni, látni, élvezni színészek és amatőrök előadásában. Püspöki Péterrel, az egyesület elnökével elkezdtük a programot továbbgondolni, és drámapedagógusok, irodalomtanárok számára is látunk benne továbbképzési lehetőséget. A találkozókat 2 havonta tervezzük, pontos dátumunk még nincs, de 2024. február 5. és 25 között lesznek nemzetközi szinten az események. A közösségi oldalunkat érdemes figyelni, ide időben felkerülnek majd a pontos időpontok, melyre a nézőtéri létszám korlátozottsága miatt érdemes regisztrálni.