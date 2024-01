Esély van arra, hogy másfél év múlva megnyissa kapuit a magyar rockzene kiemelkedő egyéniségeinek emléket állító bemutatóhely, a Legendák Csarnoka. A rockmúzeumnak a lillafüredi „Szikla” egykori objektuma adna otthont – írta 2004. január 27-én az Észak-Magyarország, emlékeztetve: akkor volt két éve, hogy felvetődött az ötlet: meg kellene emlékezni az első magyar rockfesztiválról, amelyet 1973-ban tartottak Miskolcon. A lap idézte Fedor Vilmost, Miskolc alpolgármesterét, miszerint érlelődött az elképzelés, hogy össze kellene gyűjteni e műfaj magyar relikviáit, és a szervezés közben derült ki: hasonló terveket dédelget Bródy János és az omegás Benkő László is. Velük hármasban ült le a politikus, egyeztetni. Így született meg a konkrét ötlet, a Legendák Csarnoka. Az elképzeléssel Hiller Istvánhoz, a nemzeti kulturális örökség miniszteréhez fordultak, aki rövid gondolkodás után támogatásáról biztosította a tervet, és ezt nyilvánosan be is jelentette. A stílusosnak számító helyszín – az angol rock kifejezés ugyanis magyarul sziklát jelent –, a volt lillafüredi honvédségi ingatlan megszerzéséről már régóta tárgyalásokat folytatnak a kormány illetékeseivel – derült ki az olvasók számára a húsz évvel ezelőtti tudósításból.