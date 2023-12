Arthur Miller eredetije magyarra fordítva „Olvasztótégely”, amely nem feltétlenül enged arra következtetni, hogy a darab „boszorkányokról” szól. De hát A salemi boszorkányok nem is igazán a „boszorkányokról”, hanem magukról a szálemiekről szól, ahogyan Rusznyák Gábor verziójának címe is jelöli.

Aki megnézi az előadást, talán megérti

– Az eredeti angol „The Crucible” valóban olvasztótégelyt jelent... ami itt Miskolcon, - egy valamikori kohó szomszédságában - nem is annyira elvont fogalom, de semmiképpen nem egy jó cím – már egy színházi előadás számára. A darab ismeretében bátran kijelenthető az is, hogy a szerzőt nem igazán a vasgyártás munkafolyamata ihlette, sokkalta inkább valami olyasmi, hogy hogyan olvaszt egyéneket, individuumokat egyneművé a közös ellenség-kép, a gyűlölet vagy éppen a félelem. Hubay Miklós „A Salemi boszorkányok”-két fordította, s ez benne is van erősen a színházi köztudatban. (Bár ez a cím nekem olyan jellegű magyarosítás, mint amikor az Alient „Nyolcadik utas a halál”-ként adták a magyar mozik). A jó címeket igazából már elhasználták az átíró „elődeim”, Mohácsi János az „Istenítélet”-et, Tasnádi István pedig a „Megszállottak”-at... De mivel ez is egy saját verzió, s ezt valamiképpen szerettem is volna jelezni, hosszas keresgélés után ez lett, ami lett. Aki megnézi az előadást, talán megérti, hogy miért – magyarázza Rusznyák Gábor rendező.

Nincs benne „igaz” boszorkány

Hozzáteszi, ez a darab nem a boszorkányokról szól, hisz nincs benne egyetlen „igazi” boszorkány sem.

– Sokkalta inkább arról szól, hogy hogyan működik a tömegpszichózis. Ez egy közösség története. Egy falué. Ami lehetne akár egy magyar falu is. Arthur Miller az ’50-es évek baloldali fordulattól rettegő Amerikájában fogalmazta meg ezt a történetet. Egy olyan Amerikában, ahol „komcsi-fóbia” tombolt és az listázott, megbélyegzett és ellehetetlenített számtalan művészt, tudóst vagy épp hétköznapi embert. A mi jelen időnkben is vannak ilyen listák, vannak a félelmeinkre építő, az azt kihasználó s felhasználó fizetett vagy meggyőződéses manipulátorok, akik mestereségesen fenntartják ezt az állandó feszültséget, ami megoszt és szétzilál bennünket. Egy olyan média-szutyokban, egy olyan hangzavarban éljük a mindennapjainkat, ahol bármikor bárkire rá lehet fogni bármit. Tények és valódiság nélkül. Hivatkozva istenre, törvényre, hazára, életre. Vélemény-igazság van. S aki megvédené magát, az magyarázkodni kényszerül, és ezáltal rögtön gyanúsan bűnös. Ez messziről nézve érdekcsoportok harca és küzdelme, de közelebbről szemlélve hatalomvágyat, kicsinyes bosszút, haszonlesést, néhol valódi hitet, szenvedélyt találunk, akárcsak Salemben a boszorkányperek idején. Minden tömeg emberekből áll. Egy angol filozófus sokat idézett gondolata az, hogy „a gonosz győzelméhez csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak”. Azt hiszem, ebből a fajta tétlenségből számtalan, az emberi lelket megmérgező dolog ered, többek közt a cinkosság, a meghunyászkodás, az igazodás vagy a közöny. Erről, ezekről szól nekem ez a darab. Meg persze a szerelem pusztító erejéről – részletezi a rendező.