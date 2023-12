Szászné Pónuzs Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője úgy fogalmazott, a körülményekhez képest jól sikerült ez az évük.

"Az év eleje mindenki számára nehéz volt az energiaárak miatt. Látva az ország más művészeti együtteseit, nagy szerencsénk volt azzal, hogy végig működni tudtunk. Mindannyian vártuk a jubileumi évadunkat, a zenekart ugyanis 1963. november 1-jével alapították meg mint a vidék első hivatásos hangversenyzenekarát. Műsorválasztásunknál fontos volt, hogy közkedvelt darabokat hallhasson közönségünk, helyszíneinket bővítettük, de természetesen egyetlen jubileumi koncerttel is megemlékeztünk hatvanéves fennállásunkról."

Újításokról beszélhetünk

Működésük átalakult, hiszen év elején arra koncentráltak, hogy bérletes koncerteiket meg tudják tartani.

"Ezáltal háttérbe szorultak más előadásaink, viszont nyár elején már új helyszínen is felléptünk: Felsőzsolcán, majd következett a lillafüredi Palotaszálló és a szerencsi Rákóczi-vár. Ez utóbbit az évek óta sikeres borsi koncertjeinkre fűztük fel. Igyekszünk újabb témákat is találni, nagysikerű filmzenei koncertjeinket pedig folytattuk” – mondta Szászné Pónuzs Krisztina, aki azt tapasztalja, hogy a covid után nagyon nehezen tér magához a művészvilág.

– Főként a közönségnek kell sok idő ahhoz, hogy visszajöjjön a termekbe. Személyes ismerősöm is van, aki még egy évvel ezelőtt is azt mondta, hogy nem szívesen ül be zárt térbe. Mindentől függetlenül sincsen látványos csökkenés a hallgatószámokban.

Magyar fellépőket hívnak

Az elmúlt időszakban hangsúlyt fektettek arra, hogy a fiatalabb generációt is meghívják.

"Hangszeres szólistákat, karmestereket ismertettünk meg a zenekarral is, hogy kipróbálhassa, kivel dolgozik szívesen együtt. Azt gondolom, széles palettát sikerült bemutatnunk. Valamint versenygyőztes fiatalok léptek fel az együttessel hegedűművészként, zongoraművészként, de akár kórusokról is beszélhetünk, hiszen a jubileumi koncerten együtt álltunk színpadra a Nemzeti Énekkarral. Igyekszünk tehát színessé tenni a fellépők tekintetében is a programot" – mondta el az ügyvezető.

Csütörtökön elolvashatják az évértékelő második felét, amiben Szászné Pónuzs Krisztina beszél az év nagy szenzációjáról is.