A jó hírt az 1899-ben alapított miskolci Herman Ottó Múzeum képtárának gyarapodásáról hatvan éve közölte a megyei napilap. Az intézménynek adományozta gyűjteményes anyagát Sassy Attila Budapesten élő, miskolci származású festőművész. A Borsod megyei Tanács ajándéka, valamint a múzeum vásárlása folytán a képtár anyagát gazdagítja a miskolci művésztelepen élő fiatal képzőművészek többek között Feledy Gyula, Cs. Nagy András több grafikája, valamint olajfestménye. Rajtuk kívül több budapesti művész, mint például Hincz Gyula Kossuth-díjas, Csohány Kálmán, Kondor Béla alkotása került a képtár tulajdonába.

Azt is élvezettel olvastuk, hogy abban az évben két kiállítást is rendezett a múzeum a tulajdonában lévő művekből, így a helyi közösség európai hírű mesterek alkotásait is láthatta, mint például Fényes Elekét, Rudnay Gyuláét, Bernáth Aurélét.