Feczesin Kristóf 2016-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, és attól az évtől a Miskolci Nemzeti Színház tagja. Filmes és televíziós szerepei is vannak, az Egynyári kaland, az Unoka című filmekben is játszott. A fiatal színész jól érzi magát Miskolcon, nem tervezi hogy elmegy. Az összetartó társulatról is beszélt B.Tóth Erika mikrofonja előtt.