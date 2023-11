November 30-ig tekinthető meg a miskolci polgármesteri hivatal főbejárati aulájában a 2. Mini ARC-kiállítás, amelynek részeként az elmúlt 7 év 94 alkotásának kicsinyített változata tekinthető meg.

Bakos Gábor, az ARC-kiállítás egyik alapítója mélyebb betekintést nyújt a tárlat szakmai titkaiba november 24-én, 15 órai kezdettel. Az érdeklődők olyan háttérinformációkat ismerhetnek meg, mint hogy miként szól az ARC közérzeti pályázat és kiállítás 23 éve a kreativitásról és a szabadságról. Arról, hogy a pályázók az alkotásaik segítségével mondhatják el, mit gondolnak az életükről, az aktuális magyar társadalomról és a bolygó dolgairól.

A miskolci 2. Mini ARC-kiállítás kapcsán fény derül a válogatás elsődleges szempontjaira is. Egyebek mellett, hogy az eredetileg óriásplakát méretű alkotások miként tudnak működni jóval kisebb méretben is úgy, hogy a tematikájuk beleférjen a közérdeklődésre számot tartó felvetések és az aktuális jelen halmazaiba, illetve kellőképpen reprezentálják az – ARC-kiállításra amúgy is jellemző – civil kurázsit és értékeket.

Inspiráló tárlat

A 2. Mini ARC kiállítás célja, hogy Budapesten kívül, városról városra járva, szélesebb körben is hozzáférhetővé tegye az alkotásokat. Inspiráljon, kreativitásra sarkalljon és szabaddá tegyen.

A kiállítás személyesen megtekinthető október 31. és november 30. között, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának aulájában (3525 Miskolc, Városház tér 8.), belépés a Hunyadi utca 2. számnál található főbejáraton. A tárlat hétköznaponként 7.30-18.00 és hétvégenként 7.30-12.00 között látogatható.