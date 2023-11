A Honeybeast életében 2011-2012 a nagy változások időszaka. A jazz-énekesnő Tarján Zsófia csatlakozott a formációhoz. Így készült el második lemezük, mely 2014 őszén jelent meg a Gold Record kiadó gondozásában. A lemez címadó dalához, „A legnagyobb hős”-höz, ami A Dal döntőjébe is bejutott, egy nagysikerű animációs klip készült Zsófi rajzaival. A lemez hanganyagából több sláger is született, mint például az „Egyedül”, vagy a mai napig is a rádiókban hallható „Maradok” című szerzemény. A csapat két aranylemezzel is büszkélkedhet („A legnagyobb hős” és a „Bódottá”), dalaikat a közönség a teltházas koncerteken kívülről tudja. Különleges Symphoney előadásuk országszerte hatalmas sikert aratott. 2017-ben jelent meg albumuk „Súlytalan” címmel, ezt pedig az „Élet a Marson” követte egy évvel később.

2018 november 21-én a zenekar megismételte a Symphoney koncertet az Arénában, ami "nagyobb, hangosabb" volt. 2020 tavaszán a Caramellel közösen megjelent „Túlélő” után debütált a Honeybeast legújabb albuma, az „Ego”, rajta olyan közreműködőkkel mint Palya Bea, Gerendás Dani és Fura Csé.

"Hét tél, hét tavasz és hét nyár után, sok-sok fesztivál koncerttel a hátunk mögött, szimfonikusokkal, táncosokkal és stand uppal színesített színháztermes turnék után, 2023 őszén visszatérünk oda, ahonnan minden igazi zenekar elindul: a klubokba. Kordonok nélkül, lüktető szubok mellett, már csak karnyújtásnyira a színpadtól, ez az, gyertek közelebb! "- szólítja a meg a közönséget a Honeybeast.