A pillanat emlékműve címmel Böszörményi Kovács Zsolt kiállítása nyílt meg Miskolcon az Ady Endre Művelődési Ház galériájában a napokban. A tárlat december 11-ig tekinthető meg hétköznap 9-18 óráig. A kiállításmegnyitón az Erkel Ferenc Zeneiskola tanárai közreműködtek.

Az alkotó így mutatkozott be: „Munkáimban, legtöbbször a figuralitás és a nonfiguralitás határán táncolok. A cél a vizuális élményanyag nyújtása, a tökéletesen egyedi végeredmény létrehozása. Koncepció nélkül, ösztönösen, improvizatívan dolgozom. Sokszor az áramlásszerű mozgás és/vagy az álomszerűség jelenik meg, máskor az érdekes textúra dominál, szintén gyakran gesztuselemek jelennek meg, fröccsenések, dinamikus ecset, festőkés - nyomok. Grafikákat is készítek, sokféle technikát használok, sokszor egy képen belül is. Ha valami igazán újszerű, „sosemvolt” érzés lesz úrrá a szemlélőn, akkor vagyok jó nyomon… Hajdúböszörményben élek, esküvői ceremóniamesterként és szertartásvezetőként dolgozom, ütőhangszereken zenélek huszonöt éve. Három gyermek édesapja vagyok.”

Böszörményi Kovács Zsolt művészként 2019-től vált igazán aktívvá, azóta négy kiállítása nyílt meg, köztük a Debreceni Egyetemen és a Magyar Tudományos Akadémia DAB Székházában. Komiszár János képzőművész ajánlotta a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. programjába.