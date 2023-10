A halhatatlan melódiák mellett A csárdáskirálynő mulatságos mese szerelemről és árulásról, sznobizmusról és előítéletekről. Kálmán Imre, Leo Stein és Jenbach Béla operettje Békeffi István és Kellér Dezső szövegátdolgozásában, Gábor Andor versfordításaival most Béres Attila rendezésében kerül színpadra Miskolcon.

– Talán mondhatom azt, hogy hazahozzuk A csárdáskirálynőt. Nem sokan tudják, de az operett eredetileg Miskolcon játszódik, a librettista Jenbach Béla pedig miskolci volt. Ez egy - ha úgy tetszik - nemzeti operett, az egyik legismertebb magyar műalkotás, ami nem maradhat ki a kétszáz éves Miskolci Nemzeti Színház ünnepi évadának repertoárjából – mondja a rendező, Béres Attila.

A címszerepben Seres Ildikót és Eperjesi Erikát láthatja a miskolci közönség. Seres Ildikó Jászai-díjas színművésznő 2005-ben már megformálta Cecilia karakterét, most, tizennyolc évvel később, ráadásul a színház kétszázadik évadában ismét az ő bőrébe bújik.

– Ez az évad mindenki számára kiemelten fontos. Egy kicsit fájt a szívem, hogy nem lehettem benne az ünnepi évadot nyitó A tatárok Magyarországban előadásban, de aki idén színpadra lép bármely produkcióban, érzi, hogy ez mekkora megtiszteltetés! Így van ez A csárdáskirálynő esetében is – mondja Seres Ildikó.

A színművésznő szerint egy jó operett nem csak kellemesen szórakoztató.

– Persze fontos, hogy szép zenék szólnak és meseszerű történetek elevenednek meg a színpadon, azonban a műfaj születésekor, Offenbach korában, a politikai karikatúra is legalább ennyire lényeges volt! A szereplőkben fel lehetett ismerni az akkori közéleti személyeket. Mostanság nem születnek új operettek, és már nem igazán tudjuk, a régi darabokban egy-egy szereplő kinek volt a paródiája. Így vált idővel kicsit „muzeálissá” a műfaj, és ma már inkább csak a muzsikát élvezzük, a szerelmes történetet látjuk.

A csárdáskirálynő ötletével 1914 tavaszán kereste fel Kálmán Imrét a miskolci születésű Jenbach Béla, és Leo Stein. Mire a művet Bécsben bemutatták, már dúlt az I. világháború.

– A mi előadásunk - Béres Attila rendezésében - közvetlenül a szarajevói merénylet előtt játszódik és a trónörökös, Ferdinánd elutazásával zárul – részletezi Seres Ildikó, aki úgy véli, A csárdáskirálynő minden szempontból az egyik legjobban megírt operett.

– Sok olyan operettben játszottam, ahol nincsenek ilyen jól kidolgozott karakterek, ahol a párbeszédek sem elég drámaiak. Persze, a közönség azért is hálás, ha a szereplők csak szépen énekelnek, és mutatós jelmezekben keringőznek. De azért, ha mindenkinek van egy jól játszható sorsa, ha a jelenetekben valódi színpadi feszültség vibrál, azért az sokkal értékesebb! Ez a mű zseniális! És hát mégiscsak büszkeséggel tölti el az embert, hogy egy világhírű operett librettóját a miskolci születésű Jenbach Béla írta! Kálmán Imre zenéje pedig igazi csoda! Az összes külföldi operett turnémon, legyen az Hollandia, Amerika, Kína, Japán, Kanada… nem volt olyan gála, hogy A csárdáskirálynő slágerei ne arattak volna viharos sikert! Igazi boldogság ezeket énekelni – meséli lelkesen a színművésznő.

– Én magam minden női szerepet játszottam már ebben az operettben: pályakezdő, győri éveimben Stázit - német nyelven. Aztán Kecskeméten már Szilvia voltam. Miskolcon pedig 1992-ben Szilviaként léptem először színpadra. Legutóbb már Ceciliát játszottam tizennyolc évvel ezelőtt, és most ismét – emlékszik vissza a színművésznő. – Kíváncsi voltam, hogy ennyi idő elteltével, mondhat-e még újat, mást nekem a darab, a szerep. Féltem, képes leszek-e elengedni a régi hangsúlyokat, „beidegződéseket”. Nem akartam újra feltenni egy „rég lejárt lemezt”. Nagyon örülök, hogy sikerült máshonnan megfogalmazom ezt a Ceciliát, mint a tizennyolc évvel ezelőttit. Akkoriban számomra inkább a két sanzonett „konkurenciájáról” szólt, arról, hogy Cecilia le tudja-e dominálni Szilviát, akit akkor Eperjesi Erika játszott. Most sokkal inkább szól számomra a fájdalmas elmúlásról. Arról, hogy egy tönkrement életet lehet-e bármivel kompenzálni, hogy kárpótolhat-e az elveszett boldogságért, feladott álmokért a pénz, a rang, a pozíció. A darabbeli fiammal való kapcsolat is összetettebb ma; hogy milyen anya is ez a Cecilia, arról tizennyolc évvel korábban nem sokat gondolkodtam. Egészen más, új energiák munkálnak most bennem, és remélem, a közönség is úgy ítéli majd meg, hogy nem egy archív felvételt néz – mondja Seres Ildikó.