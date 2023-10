Szeptember 25-től november 12-ig tart a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos programsorozat. Miskolcon Öt év az örökléthez címmel tartanak előadássorozatot a Thália-házban. Száz éve született Petőfi Sándor, minden magyar ember szívéhez közel álló költőnk. A centenárium miatt tehát most a Nemzeti dal szerzőjéről tudhattak meg titkokat az érdeklődők.

Több aspektusból mutatták be az ismert költőt

Mikita Gábor színháztörténész-muzeológus úgy nyilatkozott, két kiállításon is főszerepet kapott Petőfi. "Egyfelől mint lázadót mutatjuk be a költőt, másfelől mint barátot a Tompa plusz Petőfi című tárlatunkon és a IX. Spanyolnátha Nemzetközi Küldeményművészeti Biennálén. Óriási koponya volt, mindösszesen öt év alatt írta meg életművét, amivel beírta magát az irodalom legnagyobbjai közé – mondta az előadó, aki beszélt Petőfiről mint színészről is, hiszen ugyanolyan súllyal kötelezte el magát a színészet és a költészet mellett. – A Thália-ház mindig is nyitott volt más művészeti ágak iránt, ezért a Múzeumok Őszi Fesztiválját is ezen hagyomány mentén szerveztük meg. A színházművészet ugyanis minden más művészeti ágat is magába foglal. Népszerűségünknek ez lehet a magyarázata, és természetesen az, hogy mindig előállunk valami újdonsággal" – mondta.