Egész napos összművészeti rendezvényt tartottak szombaton „TeatRom Fesztivál” címmel a Lyukóvölgyi Közösségi Házban.

Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődött, az első kreatív foglalkozásra főként kisebb gyerekeket vártak, akik először félénken, majd egyre inkább belehelyezkedve a szituációba élték át Noé bárkájának bibliai történetét. A feladat az volt, hogy Brueghel: Az édenkert című festménye alapján képzeljék el, milyenek lehettek azok az élőlények, amelyeket Noé magával vitt a bárkára, majd az egész történetet eljátszották szerepek szerint. Habár unikornis nem szerepelt az eredeti leírásban, itt még az is lehetett a gyerek, ha ezt akarta. Végül az eljátszott állatokat lerajzolták és ki is vágták, majd pálcikabábot készítettek belőle. Ahogy végeztek, már mehettek is a következő programra. A Hangszercséplő zenés foglalkozáson a Bélaműhellyel, Rimóczi István vezetésével különleges hangszerként funkcionáló tárgyakat próbálhattak ki a gyerekek és az érdeklődő felnőttek is.