Tizenhatodik alkalommal rendezték meg októberben Luxemburgban a CinÉast Filmfesztivált, ahol a közép-európai kortárs mozi új játék-, dokumentum, - rövid, - és animációs filmjei mutatkoznak be huszonegy országból. Bernáth Szilárd rendező alkotása, Vilmányi Benett főszereplésével, erőteljes bemutatkozóval robbant be az európai köztudatba is. A Larry-t már több kitüntetéssel értékelte a filmes szakma, de most a filmszemle nemzetközi zsűrije Young Talents díjjal jutalmazta Luxemburgban – adta hírül honlapján a Nemzeti Filmintézet, amely támogatta a Larry elkészítését.