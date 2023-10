Minden évben egy-egy határon túli magyar város kultúráját mutatja be a teátrum, a miskolci közönség így az adott város kulturális életébe pillanthat bele művészetén keresztül. A színház vallja, a kultúrában nem lehetnek határok: a kultúra egy egyetemes nyelv, a művelői pedig ezt a nyelvet jól beszélik, és nem akadály az egymással való kommunikáció; köztük nem léteznek határok. A miskolciaknak is öröm, hogy évről-évre láthatják, máshol hogyan mutatkozik be a kultúra.

Jelenet a Fűje sarjad című előadásból

Forrás: MNSZ

Idén Komárom városát látja vendégül Miskolc.

Színházi előadások, kiállítás és irodalmi beszélgetés várja három napon keresztül az érdeklődőket. A rendezvénysorozat egy kiállítással kezdődik, mely „Lehár Ferenc, a komáromi operettkirály”, zeneszerző, operettkomponista, karmester életét és előadói pályafutását mutatja be.

Ugyanezen a napon két előadás és egy irodalmi beszélgetésre invitálják a miskolci nézőket. Előbb a komáromi CSAVAR Színház előadása, a Fűje sarjad mezőknek lesz látható Száz Pál regénye alapján. Az előadás után a szerző és az alkotók irodalmi beszélgetést tartanak. Este már a Komáromi Jókai Színház előadásában lesz látható Spiró György Prah című komédiája Anger Zsolt rendezésében. A második napon A beszélő köntös című zenés játék lesz látható, melyet Mikszáth Kálmán azonos című regénye alapján Varga Emese dramaturg alkalmazott színpadra. A zeneszerző Lakatos Róbert, a dalszövegeket Laboda Róbert írta.

Színpadra tűzik Spiró György Prah című komédiáját is Fotó: Ede Domotor

A harmadik napon a gyermekeknek és a felnőtteknek is kedvez a teátrum. Délelőtt N. Tóth Anikó A kacagó királykisasszony című mesejátékát hozza el a Komáromi Jókai Színház, este pedig Schwechtje Mihály Az örökség című tragikomédiája lesz látható a társulat előadásában.