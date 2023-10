A 2000-ben történt megalakulása óta 10 lemezt, 29 videoklipet, 1 Blu-ray-t, 4 DVD-t, 1 kislemezt, 2 válogatáslemezt, valamint egy koncertlemezt készített az egyik legnépszerűbb hazai rock/metal zenekarnak számító Depresszió. A hétszeres arany és háromszoros platinalemezes, Fonogram-díjas formáció több kiadványával is vezette a hazai lemezeladási listákat. Sikeres, önálló turnék mellett, évek óta a hazai fesztiválok egyik kiemelt produkciójaként lép színpadra a csapat. Pályafutása során több, mint ezer koncertet adott a zenekar, és az alábbi világsztárok előzenekaraként lépett színpadra: Korn, Slayer, Deep Purple, Deftones, Motörhead, Soulfly, Apocalyptica, Sepultura, Biohazard, Bloodhound Gang, Machine Head, Guano Apes, Ignite, Clawfinger, Anthrax, Fear Factory, Kosheen, Within Temptation, Hatebreed, Nightwish. A zenekar tagjai Halász Ferenc: ének, gitár, Hartmann Ádám: gitár, Nagy Dávid: dob, Kovács Zoltán: basszusgitár. A zenekar legfrissebb turné műsorát 2023 október t3-án 21 órától mutatja be a miskolci Helynekemben. A koncertsorozat után féléves alkotói szünetre vonulnak vissza a srácok – tudtuk meg. A koncert megvalósulását az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma támogatja.