Akár Ózdot is fel lehetne virágoztatni kultúrával, de Miskolcon is erősíteni kell, hogy vonzerő legyen a turistáknak vagy akár a lakosságnak is. Erről beszélgetett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) egyik tanulója a Kultúraalapú városfejlesztés című könyv szerzőivel, Fekete Dáviddal és Morvay Szabolccsal. A beszélgetés kiinduló pontja Richard Florida 2002-ben megjelent The Rise of the Creative Class című nagy sikerű írása volt, amiben a szerző azt állítja, a régi ipari társadalom kreatívvá alakul át. Ez azt jelenti, hogy már nem a gyártás, hanem a szolgáltatás lesz főszerepben.

A kanadai íróval maga Fekete Dávid is találkozott

Így mesélt erről: "Sokat beszélgettünk a témáról, mert ő nyilván a nyugati társadalmat tudja alapul venni, hiszen abban a közegben él. Így én számos olyan információt át tudtam neki adni a közép-kelet európai társadalomról, amik neki újdonságok voltak. A könyve nagyon sok kritikát kapott annak idején, mert valóban voltak benne elnagyolt gondolatok, mégis jó, hogy megírta, hiszen nem beszélnénk ma ennyit a kreatív kultúráról. Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon jól megfér egymás mellett a szolgáltató szektor és a gyártás, erre példa a győri Audi gyár, ahol kutatásfejlesztés is folyik" – mondta Fekete Dávid, aki hozzátette, 2017-ben kezdték el a munkát Morvay Szabolccsal, nem mellesleg éppen a Florida-könyv hatására.

Vonzerő a kulturális beruházás

A bemutatott könyv társszerzője, Morvay Szabolcs francia és spanyol példát is említett, amikor egy iparvárosból óriási vonzerejű kulturális központ lett egy izgalmas múzeum telepítésének a hatására. "Igen, akár Ózdból is lehetne ilyen. A kreatív és a kultúraalapú városoknak éppen ez a lényege, hogy ami sokkot a gyárbezárás hozott magával a munkahelyek megszűnése, majd a település elnéptelenedése miatt, ezt akár vissza is lehetne fordítani, csak jól kell hasznosítani az eszközöket. Például az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésekor óriási beruházásokról beszélhetünk" – mondta.

Hátrányos helyzetből indulnak a vidéki nagyvárosok

Miért minden Budapestre megy, holott az kulturálisan már így is virágzik? – hangzott el a provokatív kérdés, mire Fekete Dávid azt válaszolta, hogy azokat a projekteket, amik oda lettek telepítve, eleve ekkora városokba szántak, ezek valószínűleg nem ugyanilyen hatékonysággal működnének egy kisebb nagyvárosban.