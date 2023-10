Nem ez az első alkalom és vélhetően nem is az utolsó, hogy vármegyénkben láthatjuk Szabó Ottó alkotásait. December elején Kónya Ábel, a Miskolci Galéria vezetőjének meghívására hozza el műveit Borsodba. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett grafikus- és festőművész rendszeresen, évente új kiállításokkal jelentkezik a határon túl és hazánkban is.

Kassán van egy hely, a Rovás, ahová ha betér az utazó, akkor ehet egy ízletesen elkészített magyaros ételt, de ugyanott egy másik helyiségben leülhet magyar könyveket lapozgatni. És ha olyan szerencsés, mint amilyen én voltam, akkor még Szabó Ottó festőműhelyébe is bekukkanthat. A „Rovásban” izzó kulturális élet van. A kassai magyar művészek találkozóhelye, rendezvényhelyszín. Azon a hétköznapon éppen csendes volt a hely, ezért volt lehetőség beszélgetni. Megtudtam Szabó Ottótól, hogy a könyvtár könyvei mind adományokból lettek. Magyar családok adták ajándékba és van olyan kötet, illetve egész kiadvány sorozat, amely ma már ritkaságszámba megy. Ezt követően megtekintettem a műtermet is, ahová belépve megcsapott a festék szag, de az a jófajta, amitől az ember úgy érzi, egy szentélybe lépett éppen.

A képei vele együtt változnak

A művész a grafika és a festészet mellett formatervezéssel és szobrászattal is foglalkozik. Szakrális tematikájú alkotásai a kassai Szent-Erzsébet székesegyházban, valamint más templomokban is megtalálhatók. Magánszemélyek, műgyűjtők és közintézetek is birtokolják szobrait és festményeit. Művészetére a mély gondolatiság jellemző. És ezt alá is támasztották a látottak. Szabó Ottó éppen készülőben lévő festményét is megmutatta és azokat az alkotásait, amelyeket újra fest. Vagyis új értelmezést ad.

Vagyis az egyszer már elkészült grafikát, festményt évekkel később újra gondolja, más alakot vagy több alakot is fest bele, esetenként úgy, hogy az eredetit meghagyja, vagy teljesen eltünteti. „Ezek a képek élnek, ezért folyamatosan változnak” - hangsúlyozta Szabó Ottó. Azt is elárulta a művész, hogy természetesen, mint minden alkotót, őt is megérintik a világ történései, így a világjárvány és a szomszédban zajló háború. Az érzéseit belefesti a képekbe, a figurák tükrözik azt, amit közölni szeretne.