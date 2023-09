Júliusban a Héliosz együttes vendégeként volt Miskolcon Vikidál Gyula. Most a Mobilmánia frontembereként újra a Gárdonyi-parkban énekel este 8 órától. A koncert kapunyitása 18 órakor lesz. Előzenekarként 19 órától a Stardust lép a színpadra. A Mobilmánia koncertje 20 órakor indul.

A Mobilmánia egyébként egy Fonogram-díjas hard rock zenekar, amely 2008-ban, Zeffer András ötlete alapján alakult meg.

„Azóta több százezer kilométert utaztunk, hogy eljátsszuk nektek jól ismert dalainkat - vallja az alapító Zeffer András. - Kisebb-nagyobb fesztiválok, város- és falunapok, motoros találkozók és kis klubok közönsége is tuti jól érzi magát velünk és ismeri valamelyik régi, vagy új slágerünket.”

Mobilmánia

Fotó: Sulyok László

Az elmúlt majd’ 15 év alatt készített a Mobilmánia 4 stúdió albumot, amiből az egyiket Fonogram-díjjal jutalmazták, 4 koncert CD-t, 4 koncert DVD-t jelentettek meg. „Mi adtuk ki a világ első három dimenziós koncertfilmjét Blu-Ray és mozifilm formájában is, készítettünk egy dupla, kétnyelvű Best Of válogatás lemezt.”

A csapat hármas jubileumot ünnepelt a teltházas Arénában (Vikidál 70, Zeffer 60, Mobilmánia 10), amit visszanézhet-hallgathat bárki egy 5 korongos ünnepi box, és bakelit formában is.

„Legújabb büszkeségünk pedig a Bajnok & Zefi 40 című jubileumi dupla lemez, 40 dallal, amin a magyar rock szakma nagyjai is közreműködnek, és immár aranylemez, valamint ezekkel a pályatársakkal létrehozott gigakoncert, amit 2021 december 23.-án, a Budapest Sportarénában tartottunk” - fogalmaz Zeffer András.