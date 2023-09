Miskolc 2023-ban immár huszonkilencedik alkalommal ad helyet a magyar művészi grafika kiemelkedő hazai eseményének, az 1961-ben biennálé formában, majd 2008-től kezdődően háromévente megrendezett Miskolci Grafikai Triennálénak.

A Miskolci Galériában megtartott ünnepélyes megnyitón Kónya Ábel intézményvezető megerősítette, a galéria határozott szándéka, hogy továbbra is központi fóruma, fókuszpontja legyen a magyar grafikának. "Célunk, ami a grafika iránt érzet tiszteletből és szeretetből fakad, hogy egy térben mutassuk be az utóbbi pár évben létrejött, a műfajhoz köthető művek esszenciáját. Ezt szolgálja a város hagyományos rendezvénye, a Miskolci Grafikai Triennálé."

Pályázók és meghívottak

Amikor a Miskolci Galéria meghirdette a triennálét, így fogalmaztak: keresik a műfaj aktuálisan legizgalmasabb, szakmailag leghitelesebb, minőségében kiemelkedő megnyilvánulásait – generációra, a kifejezés választott formájára vagy technikájára való tekintet nélkül. Tartalmi megkötés sem volt a jelentkezők számára: a konkrét tematika vagy hívószó helyett továbbra is az egyéni, alkotói szempont prioritását tartották elsődlegesnek.

Az intézményvezető megemlítette, hogy a minél teljesebb és naprakész körkép bemutatásának érdekében az idei kiírásban a megszokott szabad beadásos pályázat mellett megnyitották a kurátori meghívás lehetőségét is, ugyanis kiemelt fontosságúnak tartják a triennálén rendszeresen szereplő kiemelkedő grafikusok szereplése mellett, a határon túli alkotók, a fiatal tehetségek, az egyéni technikákkal dolgozó művészek, valamint a grafika legfrissebb törekvéseinek és határterületeinek reprezentációját." Mindezek által az idei triennálé minden eddiginél gazdagabb anyagot mutat be a nagyközönség számára.

A kultúra éve

Veres Pál, Miskolc polgármestere megnyitó beszédében kifejtette, hogy a város életében az idei esztendő különleges, hiszen Miskolc több kulturális intézménye jubilál. Közülük kiemelkedik a Miskolci Nemzeti Színház, amely 200. évadját kezdte meg a hetekben. Éppen ezért lett a város számára a kultúra éve 2023. A város a képzőművészetben is maradandót alkotott és ez a hagyomány kötelezi is egyben. A városvezető elmondta azt is, hogy fontosnak tartja, hogy megbecsüljék alkotóikat, akik munkásságukkal hozzájárulnak pátriájuk fejlődéséhez.

Felszállóágban

A Miskolci Grafikai Triennálé szakmai megnyitóját Képíró Ágnes művészettörténész tartotta meg, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a jelen történései - köztük a mostani miskolci seregszemle - is bizonyítja, hogy a képzőművészet, benne a grafika felszállóágban van az országban. A triennálé gazdag anyaga ékes bizonyítéka ennek és színes áttekintést ad a helyzetről. Szólt arról is, hogy a tárlaton a grafikai technikák tárházát vonultatták fel az alkotók.

A Miskolci Grafikai Triennálé november 16-ig tart nyitva a Miskolci Galérai Rákóczi-házában.