Obritovics Mártának idegenforgalmi szakemberként egy hajdúszoboszlói szálloda jutott eszébe, a 60 éves, kétszáz szobás Hotel Béke a téma kapcsán, majd gyermekkorára emlékezett vissza, amikor számára a békét a szüleitől hallott mese biztosította, ezért a Mese a békéről címűt fel is olvasta az Arttér közösségének. Czupper András, az István Nádor Borlovagrend elnök nagymestere a Béke boráról beszélt és a hozzá kapcsoló legendáról. Pál tanárnő filozófiai megközelítésben vizsgálta a béke, békesség és lélek problémáját, közösségben és egyénként értelmezve, a különböző korokban. Majd az egyik hozzászóló a római katolikus szentmisék fontos mozzanatát említette, amikor az egymás mellett álló emberek békét kívánnak felebarátaiknak és szavaikat megerősítve, még kezet is ráznak egymással, pedig lehet nem is ismerik egymást.

Az estet Korányi Mariann zárta, aki ügyvédből lett lelki vezető és kilenc hónapot töltött meditálással Burmában, egy buddhista kolostorban, hogy megtalálja a lelki békéjét. Saját történetének ismertetése után egy meditációs gyakorlatot is elővezetett a jelenlévőknek. Az évadnyitó Arttér program zárásaként Zsekov Éva Mónika hegedűművész egy Bach-tétellel búcsúzott.