„Az Avasi Református Templomról mi miskolciak úgy érezzük, hogy a város Notre Dame-ja, hiszen abban a korban, a 12. században épített szent hely. Ez Miskolc legöregebb használatban lévő temploma” – hívta fel a figyelmet Hangóné Birtha Melinda, a Miskolc-Avasi Református Egyházközség lelkipásztora. „Az 1400-as évek végén bővült ki jelenlegi három hajós gótikus csarnoktemplom formájára. 1544-ben, amikor Miskolcot felgyújtották a törökök, az avasi templom tetőszerkezete is leégett, amit 1563-ban készítettek el újra hajóácsok. Az akkori tetőszerkezet máig épségben maradt és látogatható. A mellette álló temető és harangtorony is eredeti formájában őrződött meg. A régebbi, Angster-orgona 1896-ban épült egyetlen adományból. Az újabb pedig 2004 és 2006 között önkormányzati támogatással, amely a másikkal össze van hangolva. 2020-ban fejeződött be a templom felújítása. Ennek részeként néhány kazetta is felkerült a mennyezetre, jelezve az eredeti állapotot. A gyülekezet zászlaján a 46. zsoltár verse található: Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.”

Zenés Templombemutatók lesznek még „Könnyek, imák, harangok” címmel szeptember 20-án, szerdán, 18 órától a Miskolci Szent Háromság Ortodox Templomban és „Oltalmazz minket áldott Szűz!” címmel szeptember 22-én, pénteken 19 órától a Diósgyőr-vasgyári római katolikus templomban.