Dragonits Mártát egy a régió pecsétnyomait és címereit tartalmazó könyvvel ajándékozta meg dr. Kiss Ákosné Gonda Erika, az Eszmék és Értékek Alapítvány kuratóriumának elnöke és a miskolci fesztivál Béke borával Czupper András, az István Nádor Borlovagrend alapító nagymestere.

Miskolc összefogásával

Az Éltető Lélek Alapítvány 17 civil szervezettel, egyházi felekezetekkel, intézményekkel, iskolákkal, elismert miskolci művészekkel, magánszemélyekkel és Miskolc önkormányzatával összefogva rendezte meg a Miskolci Ars Sacra Fesztivált.

„Ahogy most, úgy két nappal ezelőtt is nagyon meg voltam illetődve, amikor a Magyar Nemzeti Múzeumban az Ars Sacra Fesztivál országos megnyitóján szólhattam a jelenlévőkhöz Miskolc nevében. Ugyanis kiemelt partnerei lettünk a fesztiválnak, ahol kilenc napon keresztül, 46 produkcióban, több mint 400 szereplő fog megszólalni” – ismertette Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere. „Nagyon jó érzés volt akkor és most is miskolcinak lenni, tudva azt, hogy bár én szólók, de ez nem az én, vagy a városvezetés érdeme. Hanem mindazoké, akik a Miskolci Ars Sacra Fesztivál megálmodták és azoké közösségeké, akik ezért tettek. Wass Albert gondolataival Isten békére teremtette az embert, nem háborúságra.”

„Az Éltető Lélek Alapítványnak egy sugallata jött, hogy csatlakozzunk a határokon túlnyúló Ars Sacra Fesztiválhoz és valósítsuk meg itt Miskolcon is, amennyire lehetséges” – árulta el dr. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány alapító tagja. „Felkerestem barátaimat, civil szervezeteket, művészeket, akikkel jó ismerős vagyok és sokat dolgoztam már együtt. Mindenki óriási lelkesedéssel csatlakozott ehhez a programhoz. A kialakult összefogásról és együttműködésről csak a hála szavaival tudok szólni. Így a felekezetek közötti értékeket tudjuk gyarapítani, közvetíteni mindenki felé.”