Az ötvenhét éves Lam Bowie 1991-től szerepelt televíziós sorozatokban, amikért kétszer is elnyerte a legjobb színésznek járó díjat hazájában, valamint játszott több mozifilmben is, egyebek mellett A fegyverek istenében vagy a Vérző acélban Jackie Chan oldalán. A CineFestre egy hongkongi filmben érkezett, aminek története valós eseményeket dolgozott fel: egy oknyomozó újságírónő egy fogyatékkal élőket gondozó, ám visszaélésekről híres otthont készül leleplezni. A kegyetlenkedő személyzet többször és több módon is megalázza az otthon lakóit, gondoskodásra hivatkozva teszi velük azt, amit érdeke megkíván. Lam Bowie a filmben, egyébként most először, gonoszt játszik.

Várva várt karakter

A hongkongi színészt kedves arcvonásai miatt már-már úgy tűnt, beskatulyázták a jó szerepkörökbe. De most először örülhetett egy új kihívásnak.

„Nagyon vártam már egy olyan filmet, amiben én a gonoszt alakítom. Először felkerestem egy orvost, aki mindent elmondott a gyengénlátók viselkedéséről, mozgásáról. A saját kutatásom után építettem fel a karaktert, amit a forgatás után azonnal el is akartam felejteni, annyira hatott a lelkemre. Azonnal átalakítottam a küllememet, hogy ne is emlékeztessen rá. De nagyon szívesen formálnék meg újabb és újabb gonoszokat. Már nincsen álomszerep, amire annyira vágynék. Voltak olyan filmek, amikben bizonyos szerepeket eljátszottam volna magam is, de azokat már mások betöltötték. Most a legfontosabb, hogy negatív szereplője legyek egy-egy történetnek” – mondta Lam Bowie.

A Fényes nappal című filmről azt mondta, bízik abban, hogy ezáltal is felszínre kerül az igazság, és mindenki számára kiderül, mi folyik hazájában az otthonokban.

„Hongkongban még nem mutatták be a filmet, majd november 23-án fogják. De mindenkit mélyen érintett, aki látta, sőt a színészekre is óriási hatással volt. Én magam most először láttam egyben a filmet, teljesen meg vagyok zavarodva ettől. Nem szeretem megnézni a saját filmjeimet, először mások véleményét hallgatom meg inkább. Ezek a problémák mindig is jelen voltak. Teljesen valóságos, hogy idős embereket székhez kötözve csoportosan fürdettek meg a tetőn, ahova mások is odaláttak. A rendező valóban végigkövette az eseményeket, volt a tárgyaláson is, így hitelesen meg tudta írni a történetet. Akit én játszom, az is valós személy, más néven, sőt az újságírónő is, akiről azonban nem tudok semmit, mi lett vele a való életben” – magyarázta a színművész.

Két évvel ezelőtt épp egy sorozatot forgatott Lam Bowie, amikor a rendező felkereste, hogy őt szeretné felkérni a Fényes nappal egyik szerepére. „Kénytelen voltam nemet mondani. Csak olyankor teszek ilyet, ha nagyon sok a munkám egyébként is. Lawrence Kan azonban hajthatatlan volt, és újra felkeresett. A kérése ugyanaz volt. Ekkor azonban már tudtam foglalkozni az említett filmmel, így igent mondtam. Nem bántam meg” – mondta a színész, akinek az a véleménye a médiáról, hogy igenis hatalma és befolyása van az élet minden területén, a cikkek valóságtartalmát azonban nekünk magunknak kell megéreznünk.