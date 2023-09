Bíró Tibor fesztiváligazgató nagy örömét fejezte ki, hogy a világ filmművészetének legfrissebb alkotásait hozhatják Miskolcra. "Színes programot sikerült összeállítanunk: nemcsak vetítésnek, hanem konferenciának is helyet ad idén is az elkövetkező kilenc nap. A versenyen kívüli szekcióban az ázsiai filmművészet szerepel. Érkeztek alkotók a magyar és a külföldi filmekhez is, akiknek a nézők közönségtalálkozókon tehetnek fel kérdéseket" – mondta.

Szeret visszajönni szülővárosába

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának elnöke elmondta, ma már cinefilnek is szokták nevezni a mozirajongókat. "Miskolc városának egyik kiemelt attrakciója lett a CineFest az elmúlt tizenkilenc évben. Egy olyan társadalmi találkozás színterévé is vált, ahol a városnak nemcsak a mozirajongói gyűlnek össze, hanem azok is, akik csak ritkán látogatják meg a vetítéseket. A gazdasági szereplők támogatásukkal egy igazán minőségi fesztivál mellé adják nevüket. Fontos összehasonlítani a magyar filmtermést a nemzetközivel. Erre is lehetőséget nyújt a rendezvény, ami izgalmas programokat ígér az elkövetkezendő napokra. Nagy dolog, hogy a Miskolci Egyetem is csatlakozott a filmfesztivál szervezéséhez és hirdetéséhez. Mindenki legyen olyan büszke városára és a fesztiválra, mint én" – zárta mondatait az elnök a megnyitón.

"A mozi álom, ami messze visz a valóságtól"

Ezt Veres Pál mondta a XIX. CineFest megnyitóján, ami péntek délután 5 órától volt a Művészetek Házában. Miskolc polgármestere szerint Miskolc mindig rácáfol a rossz hírnevét keltőkre.

Veres Pál Hitchcockot idézte: "Nem hiszem, hogy túl sokan szeretnénk a valóságot látni akár színházban, akár moziban. Csak valóságosnak kell látszani, mert a valóságot egyikünk sem tudja túl sokáig elviselni – mondta a híres angol rendező. A film lényege ez: segít elviselni a valóságot még a legnehezebb időkben is. Ezzel az eszközzel élt Chaplin, Woody Allan vagy akár Bacsó Péter is. A mozi álom, ami messze visz a valóságtól, megvigasztalhat, de akár elemi erővel is tárhatja elénk a világ visszásságait" – mondta megnyitó beszédében a polgármester.