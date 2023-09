Miskolc városa címert csak a törvényhatósági jog elnyerése után kapott. Pecsétlenyomatait viszont a régebbi időkből is ismerjük. A legrégebbinek mondott lenyomat 1376-ból maradt ránk. Arnoldus, Miskolc város bírója adta ki, egy végrendeletet szentesített pecsétjével. Ez a pecsétlenyomat nem azonosítható, mert lepergett a dokumentumról.

A következő azonban igen. Az egy 1389-es oklevelen található. Annyi kivehető rajta, hogy egy királyfejet ábrázol, liliomos koronával. Ezek az adatok valószínűsítik azt, hogy Nagy Lajost ábrázolja. Mivel azonban az avasi templom védőszentje Szent István volt, vannak olyan történészek, akik első királyunkat vélik felfedezni a lenyomaton.

A második pecsét 1433., 1458., 1461., sőt 1570. évben kiadott okleveleken is szerepel. Szintén királyi fejet ábrázol, koronával, hosszúkás arccal és két oldalt lógó szakállal. A lenyomaton a Sigillum Civitatis Miskolcz – Miskolc pecsétje – felirat szerepel. Szendrei János szerint ez a fej Luxemburgi Zsigmondé, ez azonban nem igazolható hitelt érdemlő módon.

A harmadik pecsét 1563-ból való, ez a pecsét ezúttal teljes királyi alakot ábrázol. Az arca sima, se szakálla, se bajusza nincsen. A feje körül glória látható. Ezt a királyt Szent Lászlónak gondolják.

De térjünk rá a bíróra és a pecsét elvesztésére. 1577-ben esett meg a csúfság, hogy Tejfeles Gergely, az akkori főbíró valahogyan elveszítette a város pecsétjét, ezért újat kellett készíttetni.

„Ő (Leszih Andor, a szerk.) fedezett fel a legkorábbi városkönyvben egy 1577-ben kelt bejegyzést, amelynek szövege mai átírással a következő:

„Ugyanezen Tejfeles [Gergely] bíróságában Tejfeles Gergely a pecsételő napokon elveszte a nagypecsétet, ki helyében Pap István bíróságában, most csináltata Tejfeles Gergely, kire ilyen jegyet met[szet]tettünk: G[regorius] T[eyfeles] és az esztendő számot is reá met[szet]tettük: 1577, a Szent László feje mellé, ez okáért, hogy ha történnék, ha valaki vele akarna élni, tehát ezen megismerjék.”

(Dobrossy István [szerk.]: Miskolc története I. [Miskolc, 1996, Dobrossy István] – Tóth Péter: a középkori városigazgatás Miskolcon, 381.)

Lett új pecsét, a kedélyek megnyugodtak, ráadásul azt is jól kitalálták, hogy ha esetleg illetéktelen kezekbe került a pecsét, akkor azok ne tudják használni.

Az első dokumentált, nagy árvíz Miskolcon

Miskolcot sok kár érte az elmúlt évszázadok folyamán vizeinek rakoncátlanságai miatt. A Szinva a Pecével karöltve nagy pusztításokat okozott.

1691 volt az első nagy áradás éve.

„Az áldozónapi sokadalom alkalmatosságával déllyesi négy óra tájban ollyan rendkívül való essők, égszakadások voltanak, mellyekhez hasonlót soha a mi atyánk se értenek. Az Pece vize a völgyekről, hegyekről megáradván, sok házakat fundamentumokból felvett, a mezőre kivitte, sokakot félben szakasztott, barmokat, sertéseket, sok erős sövényeket elhordott. Az után a Szinyva vize is a Bikkről megáradván rettenetesen nagy zúgással házaknak, malmoknak, hidaknak rontásával éjjel 10-11-12 órákig annyira rontotta szegény puszta városunkat, hogy az Toronyallya és Papszer utcákon kívül, az egész város kevés ház maradott, aki az árvízzel meg nem tölt volna, kerteinket, épületinket, edényeinket, szekereinket elhordotta, marháinkat megölte. Sokadalmi alkalmatossággal lévén, sok idegen emberek a vízben holtanak, a lakosok közül is a házban a vízben megfullattanak. Ezek közt az Istennek rettenetes itélleti között keservesebb dolog, hogy a felső hegyen lévő szőlőhegyeinket a rettenetes zápor a kőeső annyira elrontotta, hogy földét is elmosta, szőlőtöveket, gyümölcsfákat öszverontott. Sok kárvallásunkot Isten tudná kimondani, nem ember.”

(Dobrossy István [szerk.]: Miskolc története II. [Miskolc, 1998, Dobrossy István], 141.)

A görögök, akik nem is voltak görögök...

Bizonyára sokan hallották már azt, hogy városunkban réges-régen görög kereskedők telepedtek le. Ezek a görögök azonban nem voltak görögök – vagy legalábbis a legtöbbjük nem. De hogy és miért kerültek ide?

Görögök

A miskolci ortodox egyházközség 1687-ben alakult. Ettől az évszámtól kezdődően éln(t)ek görögök városunkban. Kissé korainak tartom az időpontot, mert nagyobb létszámban bizonyosan csak a karlócai béke után (1699) telepedtek le hazánkban ezek az addig vándor életmódot folytató balkáni kereskedők.

Miskolc a borkereskedelem központja volt, természetesen ez vonzotta őket városunkba. Legtöbbjük Moszkopolisz, ma Voskopoje és Ohrid városából került hozzánk, kis részük Drinápoly környékéről.

Muszae, Saguna, Grabovszki, Pilta, Popa, Dimcsa, Dona, Csuhandarosz. Az első családok neve, amelyek letelepedtek városunkban.

Az Ohridból származó kereskedőknél nagy volt a tisztelete ohridi Szent Naumnak. Ezért az első kis imaházukat az ő tiszteletére szentelték fel, de a később készült templomban is megtalálható a képe. Szent Naum Cirill és Metód tanítványa volt, a bolgárok misszionáriusa, akit Bulgária hét apostola közt tartanak számon.

Hagyomány

A balkánon mindig vegyes etnikumú nép élt. Most is, és abban az időben is. A Miskolcra érkezők a török uralom elől menekültek, először még a visszatelepülés reményével. Gyöngyösön, Egerben, Miskolcon, Tokajban, Diószegen, Világosváron, Eszéken, Pesten, Péterváradon és Kecskeméten működtek a leggazdagabb kompániák Magyarországon.

Miskolc polgársága vegyes érzelmekkel fogadta az ideérkező idegeneket. A köznép cincárnak nevezte őket, de találkozhatunk a vlach, macedovlach és mecedoromán elnevezéssel is. Ez a görögnek nevezett népcsoport – akik között a ténylegesen görög elég kevés volt – a görög nyelvet csak az egymás közti kommunikációra használta. A szoros kapocs a vallás volt közöttük. A Miskolcra érkezők túlnyomórészt a románok voltak, de voltak közöttük albánok, bolgárok, törökök és természetesen hellének is. Az egyes etnikumok egymás között a saját nyelvükön beszéltek.

Ahogy említettem kereskedők voltak, és megjelenésük után ők domináltak a városunkban ezen a téren. Kompániákat alakítottak, szigorú etikai kódexük volt. Identitásukat megőrizték, de szívükben magyarokká akartak válni. A 19. század végére asszimilálódtak, helyüket a zsidó kereskedők vették át.

Azonban nem tűntek el teljesen, hiszen rengeteg értéket hagytak maguk után... Például a hatalmas (16 méter magas) ikonosztáziont – Jankovics Miklós faszobrász munkáját –, amin a Biblia jelenetei, szentképek és az oszlopkereteken megjelenő festmények varázslatos látványt nyújtanak. De maga a templom, a mellette lévő egykori iskola – amely ma múzeum és az egyházközség hivatala – is különleges. A múzeumban található annak a püspöknek a mitrája – egyházi fejdísze –, aki magyarra fordította a görög nyelvű liturgiát. Nagy becsben tartják még az athoszi szerzetesek piciny faragványait, melyeket mi is megcsodálhatunk.