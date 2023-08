Czinki Ferenc, a Szépírók Társaságának elnöke hozzászólásában a szervezeti programok végrehajtására, a szakmai szolidaritás és az oktatás fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, olvasókat kell nevelni, ehhez például európai uniós forrásokat is segítségül lehet kérni, a társaság az általános és középiskolákba szervezett írói találkozók révén próbál eljutni a fiatalabb korosztályhoz. Az érdekképviselet kérdéséről szólva Czinki Ferenc azt mondta, mindenképpen jelen kell lenni és dolgoznia kell ezeknek az irodalmi szervezeteknek. Kitért arra, az intézményrendszer sajátosságai miatt elsősorban civil szervezetek és egyesületek működtetik ezeket a fórumokat, holott eredetileg nem erre, több száz szakmabeli író és költő érdekeinek védelmére vannak kitalálva. Egyesületi formában egyszerre kell programokat szervezni, irodalmi műhelynek lenni és szakszervezetként működni, utóbbira viszont semmilyen valódi eszköz nincs - hangoztatta. Pataki Viktor, a Fiatal Írók Szövetségének (FISZ) társelnöke kiemelte, hasonló kezdeményezései a FISZ-nek is vannak, a tehetséggondozás az egyik legfontosabb feladatuk. Nagyon fontos volna, ha például a szövetséget mint szakmai szervezetet, bevonnák bizonyos döntéshozási folyamatokba, erre a tagság életkori összetétele elég indok lenne, hiszen ők életkoruk miatt is közelebb vannak az olvasók fiatalabb generációjához - vélekedett. Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke elmondta, a szakmai szervezetek egyesületként számos dologban nem tudnak megfelelni az érdekképviseleti elvárásnak, úgy, ahogyan például a rendszerváltás előtt megszokhatták a régi egyesületi tagok. A jelenlegi körülmények között ez a régi működési forma nem fenntartható, az írószövetség akkor tud fennmaradni és képviselni magát a kultúrpolitikában, ha ebben az intézményi centralista struktúrában elsősorban a szakmai érdekeket képviseli - fogalmazott Erős Kinga.