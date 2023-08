Rengetegen voltak a belvárosi nagyboltban. Kondás Vilmos tulajdonos ezekkel a szavakkal kezdte:

Az eddigi huszonhárom évünk alatt mintegy kétszáz dedikálás történt nálunk. Járt itt két miniszterelnök, aztán Lőrincz L. Lászlón és Puskás Ferencen át Szepesi Györgyig óriási népszerűségnek örvendett sportemberek, írók és riporterek fordultak meg a Géniuszban, ilyen fiatal szerzőt még soha nem üdvözölhettünk.

Érzelmi kérdés

Érzelmi alapon és pompásan beszélt Fekete Zsuzsa, aki ősdiósgyőri szurkolónak nevezte magát, az önkormányzat nevében hozzászólt Borkuti László, az egykori diósgyőri aranycsapat nevében pedig Salamon József és Veréb György beszélt. Megjelent Fazekas Róbert, a földesista Szél Misi gimnáziumi igazgatója, valamint Szűcs Lajos, az egyik világmárka termékeit árusító üzlet vezetője, akinek fia az élvonalban szerepel.

Fotó: Ádám János

Misi könyvének ürügyén elhangzott, hogy a Diósgyőr érzelmi kérdés, kikerülhetetlen közérzeti faktor a vármegyében.

Fotó: Ádám János

„A DVTK Misit is elvarázsolta, olyannyira, hogy évekkel ezelőtt elindította YouTube-blogját 5 perc Misivel néven, ahol összefoglalókat, interjúkat készít a csapattal kapcsolatos történesekről – írta az előszóban Fekete Zsuzsa, majd így folytatta: – Misit annyira megindította a másodosztályú DVTK feljutásának története, hogy úgy határozott: könyvet ír róla. Amikor felhívott az ötletével, meghökkentem, hogyan lehetne egy ilyen könyvet megírni? Misi azonban annyira motivált volt, hogy egy percig sem kételkedtem abban, véghez viszi a tervét. Ezt a könyvet egy serdülő diósgyőri szurkoló hatalmas lelke hívta életre. Több száz óra munka van benne, de más is kellett hozzá: kitartás és hit, hiszen nem is gondolnánk, mennyi nehézség árán született meg. Misi nemcsak írt, szerkesztett, riportozott, hirdette a közösségi médiában, hogy mire készül, hanem egyedül kalapolta rá össze a pénzt, hogy most a kezünkben tarthatjuk a magyar labdarúgás első olyan könyvét, amelyet egy NB II–es focicsapat feljutásának története ihletett és egy gyerek írt.”

Fotó: Ádám János

Természetesen szót kapott Szél Misi és Reiman Zoltán, aki múltidéző írásaival járult hozzá a könyv megjelenéséhez. A kis mosolygós szerző kifejezte háláját a DVTK-nak és még arról a Homoky Györgyről sem feledkezett el, aki a fotóit adta a nagy munkához – majd következett a dedikálás.