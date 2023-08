Miskolc titkát próbálták megfejteni

A könyvbemutatón Fedor Vilmos maga és szerzőtársa, Somorjai Lehel nevében is nyilatkozott a könyv keletkezésének körülményeiről. A kötethez megannyi órát kellett gyűjtőmunkával tölteni, felkutatni, meglelni a történeteket, de a közös munka jól sikerült – mondta. Utalt ezzel arra a rengeteg iratra, dokumentumra, amelyet végül most könyv formájában a kezében foghatott. A kötet elsősorban a helyieknek szól, olyan lokálpatriótáknak, amilyen ő is – fogalmazott Fedor Vilmos. Az írásműben olyan színészek is vallanak a városról, akik az eltelt 120 évben valaha itt játszottak. A könyv persze csodás fotókat is tartalmaz az egykori és a mostani miskolci színházi életről és annak szereplőiről.