Patak Marcell szeretne visszatérni nézőként a színházba. „Mióta megszülettek a gyermekeink, feleségemmel nem voltunk színházban. Pedig nagyon szeretem a vígjátékot, főleg ha abszurd drámát vagy szatírát játsszanak. Tetszett például a Komámasszony, hol a stukker? meg A tizedes meg a többiek. Görög László játékát különösen szeretem, több darabban is tetszett, így például a Hegedűs a háztetőn című musical. De rendszeresen jártunk újévi hangversenyekre is, amikor tökéletesen hallatszott, hogy kiváló a Nagyszínház termének akusztikája. Gyerekkori emlékeim is vannak innen, hiszen szüleimmel is sokszor jártam előadásokra. Nagyon színvonalas a színházunk, és azt gondolom, mindenképpen emeli városunk tekintélyét.”

További nézői vélemények

Tóth Ella úgy nyilatkozott, hasonló színvonalú a Miskolci Nemzeti Színház, mint a budapesti Madách Színház. „A fővárosiak közül az áll hozzám a legközelebb, és a miénk vetekszik vele. Már belépni is felemelő érzés, aztán beleéli magát az ember a darabba és egy-egy szerepbe. Nagyon tetszik, hogy kulturált nézőközönség jár ide, aki értőn figyel, koncentrál a darabra, és érezni, hogy élvezik. Nekem mindig az igényesség jut eszembe a miskolci színházról.”