A Felsőzsolcán élő, ám Miskolchoz ezer szállal kötődő Gyenes Klára elmondta, az írótábor különleges találkozás mindenkinek, aki szereti vagy foglalkozik az irodalommal. „Azért jó összejönni kortárs alkotókkal, művészekkel és irodalmi szakemberekkel, hogy a bennem élő költő újra és újra megtalálhassa helyét ebben a közegben, valamint hogy megtudjam, mi is itt a szerepem. Mindegy, hogy az ember írószervezet tagjaként vagy érdeklődőként van jelen egy ilyen rendezvényen, mindenképpen segítséget kap, hogy megtalálja a mondandóját.”

Ünnepi arcát mutatja az irodalomnak ez a találkozója

Az ötvenegyedik Tokaji Írótábor augusztus 14-17-éig tartott, és nagyon nagy történelmi múltra tekint vissza. „Különösen nagy gyöngyszeme ennek a régiónak ez a találkozó. Itt kitisztulnak a gondolatok, és megmutatkozik a mai magyar társadalom egy rétege, ezért fontos, hogy a helyi alkotók, a befutott kortársak, sőt, még akár egyetemisták is megjelenjenek ezen az összejövetelen. Itt mindig felfedezhetünk új arcokat, megismerkedhetünk új nevekkel – mondta a tanárként dolgozó Gyenes Klára, aki külön örült annak is, hogy az előadásokon, beszélgetéseken szó esett az oktatásról is. – Véleményem szerint az oktatás ma pont az a terület, ami leginkább visszatükrözi az irodalom állapotát és helyét a közösségben és a társadalomban.”