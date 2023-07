A látogató a belépője mellé tárlatvezetést is kap, valamint a kastély kávézójában is megpihenhet, ha befogadta mindazt az élményt, amit az edelényi kastély, Magyarország hetedik legnagyobb kastélya, a barokk építészet egyik, ha nem a legszebb darabja nyújt.

A múlt hétvégén már ideiglenesen egy színpadot is felállítottak, valamint kialakítottak egy viszonylag nagy, mintegy 600 fő befogadására alkalmas nézőteret, hogy a Körúti Színház „Meseautója” előadását élvezhessék azok, akik online regisztráltak az eseményre. A regisztrációt a kezdés után 24 órával le kellett zárni, mert akkora volt az érdeklődés, hogy az ideiglenes színház nézőtere megtelt. A kastélyt üzemeltető Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatának elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka a nyitóeseménnyel kapcsolatban elmondta: „A Körúti Színház Meseautójával nyitottuk meg az edelényi kastély nyári programsorozatát, ezzel pedig a vármegye önkormányzata hivatalosan is megtartotta első rendezvényét, mint üzemeltető az edelényi kastélyban. Hatalmas öröm ez számomra, hiszen óriási munka van mögötte. Köszönöm annak a sok száz lokálpatriótának, vállalkozásnak és civil szervezetnek, akik segítségével újra méltó pompájában tündökölhet a kastélykert, és persze köszönöm saját kollégáimnak is. Feltett szándékom, hogy apránként haladva, de minden körülményt megteremtsünk az önkormányzattal együtt ahhoz, hogy a kastély új életre keljen. Megható volt látni azt is, hogy a kultúra hívó szavára, és persze magának az edelényi kastélynak, mint helyszínnek a csábítására több száz ember töltötte meg a nézőteret, és biztos vagyok benne, hogy a nagy sikerre való tekintettel nyár végén ismételni fogunk” – fogalmazott Bánné dr. Gál Boglárka.

Drón videót készítette: Kopasz Gábor

