- Az idén ünnepli bicentenáriumát a Miskolci Nemzeti Színház. Nemcsak a színház ünnepe ez, hanem Miskolcé is, és úgy gondoltuk, hogy feltétlenül hozzá kell járulnunk ehhez az ünnephez, mégpedig ezzel a kötettel, hogy méltóképpen emlékezhessünk - mondja lapunknak dr. Kovács Sándor, aki feleségével, Mészáros Gabriellával közösen írt egy drámakötetet.

A szerkesztőségben találkozunk, és kapunk tőlük ajándékba egy példányt: szép kiadvány. Fehér borítójú, keményfedeles, 560 oldalnyi, a Miskolci Bölcsész Egyesület kiadásában jelent meg. A címe: Flexagon drámák.

Hiányzott a dráma

- Minden megvan a méltó ünnephez, modern színház, kiváló színészgárda, nagy nevek, de egy valami hiányzik: nincs miskolci drámaíró, nincs miskolci dráma - kezdi történetüket dr. Kovács Sándor. Ezt a hiányt kiküszöbölendő gondoltak arra, hogy megmutatják, miskolciak is tudnak drámát írni, és szerintük nem is akármilyet! Ráadásul úgy, hogy mindenféle műfajban: írtak komédiát, tragédiát, színművet, ellenszínművet, abszurd drámát. Az említett kötet minden műve - nyolc drámát tartalmaz - kettejük alkotása.

Kérdezzük, melyik mű kié. Dr. Kovács Sándor válaszol, náluk a férfi és nő egyenrangú, nem úgy, mint a korábbi évszázadok drámái esetén, gyakran előfordult ugyanis (említi például Lev Tolsztojt), hogy a nő műveinek babérjait is a férfi aratta le.

Van irodalmi múltjuk

- Közös a gondolatmenet, a drámafelépítés, egy szó megtalálása, mind annyira összefolyó dolgok, mint ahogy egy házasság is működik. Ez a kötet mint közös gyermekünk létezik. A mi szellemi termékünk - fogalmaz Mészáros Gabriella, és hozzáfűzi, nem hirtelen jött irodalmi tevékenység ez a részükről, mert mindkettőjüknek van irodalmi múltja. A férjnek tudományos is, neki pedig nagy sikert aratott néhány éve a Minden napra egy vers című kötete, amit általános iskolás gyermekek számára állított össze. Igaz, az inkább szerkesztői munka volt, 26 ezer példányban kelt el. De több irodalmi pályázaton is nyert, volt például az év pedagógus írója is.

Ötven éve járnak egyébként színházba, imádják. Gabriella meséli, amikor egyszer nyert egy pályázaton, a férje viccelve jegyezte meg, fogsz te még drámát is írni! Ki gondolta volna akkor, hogy drámaírói jövőjük is lesz?

Ötven, számozott példány

- A mostani könyvet 50 példányban nyomták, de már majdnem teljesen elfogyott. Értékét növeli, hogy jubileumi kiadvány, és minden példány számozott - veszi át a szót dr. Kovács Sándor. Megjegyzi, úgy tervezik, hogy újranyomtattatják. A kötet egyébként minden ízében miskolci. Igyekeztek miskolci kiadót találni, a szponzorok, egyéb közreműködők is kötődnek a városhoz.

- Minden drámát egy jeles miskolci, művészethez értő személy ajánlja az olvasók figyelmébe, akik mindnyájan magas művészi színvonalúnak ítélték meg a kötetet - mondja a szerzőpáros férfitagja. Mesél a hexameterben írott drámáról, amely elnyerte kritikusaik tetszését, a Boszorkánykonyha címűről pedig egyenesen azt mondták, hogy filológiai bravúr. Igyekeztek hangsúlyt fektetni a gondolatiságra is.

Régről érlelődő témák

A témák egyébként régről érlelődtek, árulja el dr. Kovács Sándor. Van, amelynek csírái már évtizedekkel ezelőtt megfogantak, de nemigen volt ideje foglalkozni drámaírással: 30 évet dolgozott egyetemi oktatóként több egyetemen is, tanszékvezető is volt, valamint többször vendégoktató a Sorbonne-on. A kötet összeállítása nem hazudtolja meg tudományos előéletét, hiszen minden dráma után ott a forrás és az irodalomjegyzék, hogy utána lehessen nézni a részleteknek, ezt követi egy recenzió, amikor egy dramaturg mondja el a véleményét az adott drámáról, majd egy interjú a szerzőpárossal, utána a szerzők önvallomásai következnek. Sándor hosszan mesél még a drámák felépítéséről, egymáshoz való viszonyaikról, és hogy a kötet felépítése milyen logikai szálat követ.

Lesz folytatás?

Kérdeztük, felvették-e a kapcsolatot már a színházzal, de mint a férj válaszolja, ők próbálták, de nem kaptak visszahívást a teátrum vezetésétől. Gabriella arra gondol, talán nagyon el vannak foglalva az ünnepségsorozat szervezésével. Mint mondják, már lenne a művek iránt más érdeklődő is, de ők jobban örülnének, ha drámáik valamelyikét a miskolci színház mutatná be.

A drámakötet után pedig tovább folytatják a munkát. Mészáros Gabriella két mesekötet kiadását tervezi, dr. Kovács Sándor pedig egy metafizikával kapcsolatos művet, mert szerinte méltánytalanul háttérbe szorult ez a téma Európában.