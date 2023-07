A Double Trombone Band - megalakulásakor - egy régi álmot váltott valóra: felidézni a XX. század két fantasztikus harsonásának, Kai Windingnek és Jay Jay Johnsonnak feledhetetlen dalait és stílusát. A nevükkel fémjelzett kombó (Jay and Kai Quintet) 1954-től ciklikusan jelentkezett egy-egy koncertturnéval, lemezzel, egészen a '80-as évek elejéig, amikor a két harsonás utoljára játszott együtt, Japánban: Kai ugyanis '83 májusában meghalt.

A D.T. Band bemutatkozására a 2015-ös Operafesztivál keretében került sor, Miskolcon. Bár ez a formáció meglehetősen fiatal, a tagok már évtizedek óta együtt dolgoznak, más-más zenekari felállásokban. A feledhetetlen "Jay and Kai" dalai mellett a közönség igényének megfelelően egyéb jazz stílusú (swing, bossa nova), valamint esetenként a pop és a slágerzene műfajába tartozó dalokat is játszik a csapat.

Az elnevezés eredetileg a két harsonás becenevének a kezdőbetűit jelezte. A zongorista kreativitását dicséri azonban, hogy mielőtt még elhangzott volna a magyarázat, már rá is vágta: "D.T? Az Double Trombon!" ...és már készült is a honlap. A tagok: Virág Csaba harsona, Molnár István harsona, Szaxon Csaba zongora, Kiss-Rásztóczki Zoltán basszus, Palácsik Béla dob. Az AdHoc Vokál 2019-ben jött létre, amikor egy esküvőn a Bee Gees How Deep Is Your Love című számának kórusváltozatával lepték meg a menyasszony kérésére a vőlegényt. (Innen is ered a nevük). Az esküvő után úgy döntöttek, hogy folytatják a közös éneklést. Valamennyien énekelnek más, klasszikus műveket előadó kórusban is, azonban szükségét érezték annak, hogy repertoárjukat - amellett, hogy a klasszikus vonalat is megtartják - bővítsék kortárs, modern, a megszokottól eltérő hangzású darabokkal is. Repertoárukban egyházi és világi, régi és új zene is megtalálható, de mindig jönnek új ötletek, javaslatok. Ezért is AdHoc a nevük - írja a programajánló.

