„Minden évben megrendezzük a Virágzó Népművészet fesztivált, és már most gondolunk rá, hogy jövőre jubilálunk, hiszen akkor lesz a huszadik ilyen alkalom. Az idei évben benyújtott pályamunkák hasonló színvonalúak, mint a korábbiak, de kicsit kevesebb résztvevővel” – mondta el Gergye Zoltán fazekasmester, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke. A legmagasabb értékelést kapta Novák László kovács, Mussó László bőrékszer készítő és Baji Imre kosárfonó.

"Rajtunk van a felelősség"

„Sok évvel ezelőtt, amikor először léptem be a Kézműves Alkotóház kapuján úgy mint alkotó és kiállító, nagy meglepetés ért, mert a bemutatkozás alkalmával én is díjazott lettem” – osztotta meg Kovács J. Attila cipészmester. „Mégis túl későn kezdtem el foglalkozni a népművészettel, de ezzel bizonyára nem vagyok egyedül. Azt a tudást és gyakorlatot, amit megszereztünk, érdemes lenne továbbadni. Rajtunk van a felelősség, hogy hogyan tudjuk megszólítani és bevonni a fiatalokat, akik a kézművesség helyett gyakran inkább az okostelefonjukhoz fordulnak. Azok, akik kiállítanak elhozták a munkájuk legjavát. A kiállítás tárgyai mind mesélnek az alkotás öröméről és egy-egy munkafolyamatról. Holnap Trianon-gyásznap van, és minden magyar embernek kötelessége, akiben magyar szív dobog, hogy ilyenkor kicsit megálljon és gondolkodjon. Nekem különösen is, hiszen erdélyi származásom ezt diktálja. Az ország kétharmad része lett oda, és ezzel kultúránknak is egy jelentős része. Viszont, ahogy itt a tárlaton a sok-sok tájegység felvonul, még mindig Kárpát-medencében gondolkodunk, hiszen nekünk alkotóknak így is kell. A jövő hétvégén pedig, június 9-én lesz a kézművesség világnapja, ami szintén közel van a mai rendezvény dátumához.”

A délelőtti kiállításmegnyitón ünnepi köszöntőt mondott és a zsűrizésben részt vett még Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke. A kiállítást szakmailag értékelte beszédében és zsűrizett Viszóczky Ilona, a Herman Ottó Múzeum etnográfus, muzeológusa. Ebéd után kezdődött el az igazán látványos szakmai nap, amelyet Bánné Dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke nyitott meg. Örökségünk üzenete címmel rendhagyó divatbemutatót tartottak, ahol a kalotaszegi viseleteké és a pitykés mellényeké volt a főszerep. Végül mesterségbemutatók – fafaragás, bőrművesség, hímzés - és előadások zárták a gazdag programot.